12 октября ГДК приглашает на открытие творческого сезона «Жить, любить, творить!» 9 октября 2019, 14:27 12 октября в Городском доме культуры состоится открытие творческого сезона «Жить, любить, творить!».Начало в 14:00.Вход свободный. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в октябре 2019 года11 октября ГДК приглашает всех на открытие творческого сезона7 октября Городской дом культуры приглашает на открытие творческого сезона Оставить комментарий Напишите 3 прописью Отправить комментарий