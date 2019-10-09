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Информационный сайт города Гусева

12 октября ГДК приглашает на открытие творческого сезона «Жить, любить, творить!»

9 октября 2019, 14:27
12 октября ГДК приглашает на открытие творческого сезона «Жить, любить, творить!»
12 октября в Городском доме культуры состоится открытие творческого сезона «Жить, любить, творить!».

Начало в 14:00.

Вход свободный.
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