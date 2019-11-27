21 и 22 декабря 2019 года в универсальном зале Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт XXIII традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти воина интернационалиста Сергея Колбасова.
В соревнованиях примут участие футбольные команды Гусевскиго городского округа, сборная команда города Озерска и города Нестерова.
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие допуск врача. Возраст участников не младше 2003 года рождения. Состав команды 10 человек.
Начало соревнований в 10:00.
Заявки на участие в турнире подаются предварительно до 18 декабря в ГМКСУ «Стадион» по адресу: г. Гусев, ул. Красноармейская, 11-а, по телефону: 8-(401-43)-3-53-93 или по электронной почте: gmksu_stadion@mail.ru.
21 и 22 декабря в ФОКе пройдёт традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти Сергея Колбасова
27 ноября 2019, 14:02