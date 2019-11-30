Список адресов, где в декабре 2019 года проверят газовое оборудование

г. Гусев: ул. Московская 62, 64; пр. Ленина 11, 16, 18, 44, 64; ул. 9 Мая 5, 7; ул. Глинки 9, 15, 19; ул. Малахова 7; ул. Первомайская 20; ул. Краснофлотская 1, 8; ул. З. Космодемьянской 8а, 10, 29; ул. Менделеева 14, 18, 24; пр. Ленина 23, 33, 47, 49, 64, 80а; ул. Гагарина 3; ул. Горького 3, 4; ул. Тимирязева 10; ул. Суворова 5, 6, 7, 13; ул. Чехова 3, 7, 9; ул. Школьная 5, 16, 29; ул. Заречная 18, 20; ул. Красноармейская 3; ул. Пр. Попова 1, 5, 7; пер. Строительный 5, 8, 10; ул. Железнодорожная 28, 32, 36, 36а, 40, 69, 71, 73; ул. Почтовая 6; ул. Зелёная 13, 18, 22, 23; ул. Черняховского 1, 3, 6, 7, 8, 9; ул. Космонавтов 6; ул. Октябрьская 4, 12, 22а; ул. Сержанта Утегенова 14, 26/2, 26/6, 26/8; ул. Победы 28, 44, 46, 50, 62; ул. Некрасова 8а, 9а, 23; ул. Дачная 15; ул. Комсомольская 16; ул. Калининградская 12; ул. Комарова 1, 9; ул. 1-я Садовая 10; пер. Каменный 2, 3, 4, 5; ул. Матросова 7.





п. Михайлово: ул. Новая 2, 6, 8, 13а, 15, 33а; ул. Молодёжная 23, 37, 41; ул. Садовая 41; ул. Центральная 21, 32.





п. Кубановка: ул. Черёмушки 3; ул. Космическая 7; ул. Механическая 1, 4, 6; ул. Школьная 7, 8, 11, 15, 16, 22, 24; ул. Центральная 21; ул. Садовое кольцо 2, 4, 16, 20; ул. Спортивная 3, 5, 9; ул. Специалистов 3, 4, 6, 11, 13.





п. Майское: ул. Пролетарская 5; ул. Носова 7, 11; ул. Победы 4, 5, 6; ул. Попова 9, 12, 19, 24, 47, 57.





п. Приозёрное: ул. Центральная 73; ул. Брянская 33; ул. Садовая 88.





п. Таманское 12.



ОАО «Калининградгазификация» Гусевский эксплуатационный участок извещает о проведении технического обслуживания сетей газоснабжения, входящих в состав общего имущества дома и внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 г. № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования».Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже 1 раза в год (Постановление Правительства РФ от 09.09.2017 № 1091).Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования, принадлежащего собственнику (нанимателю) жилого помещения, будут выполняться на платной основе с заключением договоров в соответствии с действующим прейскурантом на услуги газового хозяйства.В декабря 2019 года будет проводиться техническое обслуживание по следующим адресам: