21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ профессионального спектакля с не профессиональными актерами «Понаехали…», где затронута тема переселения, актуальная для нашей области.
Режиссер: Алла Татарикова-Карпенко.
Стоимость билета: 500 руб.
Билеты можно приобрести в музее (ул. Московская 36 а) за наличный расчёт.
Торопитесь! Количество зрителей ограничено!
Справки по тел.: 8 (401-43) 3-19-17.
21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ спектакля «Понаехали…»
16 декабря 2019, 15:49