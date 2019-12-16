21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ спектакля «Понаехали…» 16 декабря 2019, 15:49

21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ профессионального спектакля с не профессиональными актерами «Понаехали…», где затронута тема переселения, актуальная для нашей области.



Режиссер: Алла Татарикова-Карпенко.



Стоимость билета: 500 руб.



Билеты можно приобрести в музее (ул. Московская 36 а) за наличный расчёт.



Торопитесь! Количество зрителей ограничено!



Справки по тел.: 8 (401-43) 3-19-17.