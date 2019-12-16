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21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ спектакля «Понаехали…»

16 декабря 2019, 15:49
21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ спектакля «Понаехали…»
21 декабря в Гусевском музее состоится очередной показ профессионального спектакля с не профессиональными актерами «Понаехали…», где затронута тема переселения, актуальная для нашей области.

Режиссер: Алла Татарикова-Карпенко.

Стоимость билета: 500 руб.

Билеты можно приобрести в музее (ул. Московская 36 а) за наличный расчёт.

Торопитесь! Количество зрителей ограничено!

Справки по тел.: 8 (401-43) 3-19-17.
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