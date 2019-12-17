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Информационный сайт города Гусева

Подростково-молодежный клуб проводит акцию «Стань Дедом Морозом!»

17 декабря 2019, 12:59
Подростково-молодежный клуб Городского дома культуры проводит акцию «Стань Дедом Морозом!».

В новый год каждый ребенок мечтает получить подарок от Деда Мороза. Обычно родители помогают в осуществлении этой мечты, а кто поможет детям, у которых нет родителей?

Мы считаем, что в нашем городе много добрых жителей, которые с радостью примут участие в осуществлении новогодней мечты воспитанников Центра «Росток». Небольшие подарки от Вас принесут огромную радость и ощущение настоящего новогоднего чуда детям!

Не оставайся в стороне, дари добро в Новый Год!

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# 1Гость Пупкин
Саныч аууууу?!
Сегодня, 14:47   ЦитироватьОтветить
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