Подростково-молодежный клуб проводит акцию «Стань Дедом Морозом!»

в личном сообщении Эльвире Дмитроченко ;



по телефону: 8 (40143) 3-38-44.



Подростково-молодежный клуб Городского дома культуры проводит акцию «Стань Дедом Морозом!».В новый год каждый ребенок мечтает получить подарок от Деда Мороза. Обычно родители помогают в осуществлении этой мечты, а кто поможет детям, у которых нет родителей?Мы считаем, что в нашем городе много добрых жителей, которые с радостью примут участие в осуществлении новогодней мечты воспитанников Центра «Росток». Небольшие подарки от Вас принесут огромную радость и ощущение настоящего новогоднего чуда детям!Не оставайся в стороне, дари добро в Новый Год!Вопросы можно задать: