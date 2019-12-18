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23 декабря Евангелическо-лютеранская церковь приглашают на Рождественский концерт

18 декабря 2019, 13:59
Дорогие гости и жители города Гусева!

23 декабря в 18:30, в преддверии Рождества и Нового года, в здании гусевской «Евангелическо-лютеранской церкви» состоится рождественский госпел-концерт группы «Селах».

В программе полюбившиеся во всем мире известные рождественские мелодии в современном прочтении. Любителям живого звука рекомендуется.

Всем счастливого Рождества и Нового года!

Вход свободный.
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