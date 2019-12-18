23 декабря Евангелическо-лютеранская церковь приглашают на Рождественский концерт 18 декабря 2019, 13:59

Дорогие гости и жители города Гусева!



23 декабря в 18:30, в преддверии Рождества и Нового года, в здании гусевской «Евангелическо-лютеранской церкви» состоится рождественский госпел-концерт группы «Селах».



В программе полюбившиеся во всем мире известные рождественские мелодии в современном прочтении. Любителям живого звука рекомендуется.



Всем счастливого Рождества и Нового года!



Вход свободный.