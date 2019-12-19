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Информационный сайт города Гусева

5 января в ФОКе пройдут семейные соревнования «Спорт-здоровье, спорт-игра, в спорте папа, мама, я!»

19 декабря 2019, 11:03
5 января 2020 года в Физкультурно-оздоровительном комплексе города Гусева пройдут семейные соревнования «Спорт-здоровье, спорт-игра, в спорте папа, мама, я!».

К соревнованиям приглашаются команды детских садов, а также все желающие, кто хочет получить заряд бодрости и весёлое настроение.

Весёлые старты
Возрастная категория: 3-4 года, 5-6 лет.
Состав команды: один ребёнок плюс два взрослых.

Спортивная Полоса препятствий
Возрастная категория: 7-8 лет, 9-10 лет.
Состав команды: Один ребёнок плюс один взрослый.

Начало соревнований в 11:00.
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