Городской музей приглашает на выставку детского рисунка «Зимний праздник» 20 декабря 2019, 11:11

Гусевский музей приглашает посетить выставку детского рисунка «Зимний праздник», которая начинает свою работу с 20 декабря. На выставке представлены работы участников конкурса объявленного музеем в период с 25 ноября по 13 декабря. Ребятам было предложено пофантазировать на тему зимних праздников, выразить свои чувства, радость ожидания волшебства через рисунок.



На выставке представлено 68 работ участников отобранные жюри. Конкурс проводится по номинациям: «Зимний пейзаж», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Зрительские симпатии». Лучших авторов определят посетители, которые смогут проголосовать за понравившийся рисунок.



Поздравить победителей конкурса планируется на торжественном закрытии выставки 14 января 2020 года.



Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, д. 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.