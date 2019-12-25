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Вкусные новогодние предложения по гастрономическому маршруту в Гусеве

25 декабря 2019, 14:46
Проведите каникулы в Гусеве интересно и вкусно!

В период новогодних гуляний, когда Дед Мороз со Снегуркой и сказочными героями развлекают народ на главной елке, предлагаем совершить гастрономический маршрут, посетив кафе города Гусева, которые приготовили новогодние предложения, представив эксклюзивное блюдо в «Карту туриста».

Посетить 12 кафе — это символично! При бое курантов в Новогоднюю ночь, все ваши желания обязательно сбудутся!

Обладатели карты туриста получат специальный подарок от кафе на блюдо гастрономического маршрута с 24 декабря по 14 января.

Получите карту туриста «Новогодний Гусев» на стойках кафе и гостиниц города.

Также Карта распространяется среди туристических фирм, организующих групповые поездки в Гусев.

Попробуйте Новогодний город на вкус!
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