В новогоднюю ночь на городской площади будет закрыто автомобильное движение 29 декабря 2019, 01:02

Уважаемые жители и гости города Гусева!



Обращаем ваше внимание, что с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января будет перекрыто автомобильное движение через центральную площадь города.