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Информационный сайт города Гусева

В новогоднюю ночь на городской площади будет закрыто автомобильное движение

29 декабря 2019, 01:02
Уважаемые жители и гости города Гусева!

Обращаем ваше внимание, что с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января будет перекрыто автомобильное движение через центральную площадь города.
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