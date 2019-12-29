В новогоднюю ночь на городской площади будет закрыто автомобильное движение 29 декабря 2019, 01:02 Уважаемые жители и гости города Гусева!Обращаем ваше внимание, что с 22:00 31 декабря до 6:00 1 января будет перекрыто автомобильное движение через центральную площадь города. Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 годаСегодня с 13:00 до 18:00 перекроют движение через центральную площадьПрограмма праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Оставить комментарий Напишите пропущенное слово «Работа не ..., в лес не убежит» Отправить комментарий