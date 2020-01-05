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Расписание богослужений на Рождество Христово в Храме Всех Святых

5 января 2020, 12:51
Расписание богослужений на Рождество Христово в Храме Всех Святых
Предлагаем вам ознакомиться с расписанием богослужений с 5 по 7 января в Храме Всех Святых.

5 января (воскресение)
17:00 — Вечернее Богослужение

6 января (понедельник)
9:00 — Великая вечерня и литургия свт. Василия Великого. Рождественский сочельник
20:00 — Великое повечерие и утреня
23:30 — Рождество Христово. Божественная литургия

7 января (вторник)
10:00 — Рождество Христово. Божественная литургия
12:00 — Выступление детей Воскресной школы
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