Расписание богослужений на Рождество Христово в Храме Всех Святых 5 января 2020, 12:51

Предлагаем вам ознакомиться с расписанием богослужений с 5 по 7 января в Храме Всех Святых.



5 января (воскресение)

17:00 — Вечернее Богослужение



6 января (понедельник)

9:00 — Великая вечерня и литургия свт. Василия Великого. Рождественский сочельник

20:00 — Великое повечерие и утреня

23:30 — Рождество Христово. Божественная литургия



7 января (вторник)

10:00 — Рождество Христово. Божественная литургия

12:00 — Выступление детей Воскресной школы