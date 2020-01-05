Предлагаем вам ознакомиться с расписанием богослужений с 5 по 7 января в Храме Всех Святых.
5 января (воскресение)
17:00 — Вечернее Богослужение
6 января (понедельник)
9:00 — Великая вечерня и литургия свт. Василия Великого. Рождественский сочельник
20:00 — Великое повечерие и утреня
23:30 — Рождество Христово. Божественная литургия
7 января (вторник)
10:00 — Рождество Христово. Божественная литургия
12:00 — Выступление детей Воскресной школы
Расписание богослужений на Рождество Христово в Храме Всех Святых
5 января 2020, 12:51