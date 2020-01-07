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Информационный сайт города Гусева

Сегодня на городской площади пройдёт Рождественский концерт

7 января 2020, 13:25
Уважаемые жители и гости Гусева!

Сегодня, 7 января, на Центральной площади города Гусева пройдёт Рождественский концерт.

Начало в 17:00.

Приглашаются все желающие!
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К
# 1Коротко
Мы не сеем, мы не пашем,
Мы валяем дурака.
С колокольни хером машем,
Разгоняем облака.

Выжившие после новогодних выходных! Объявляется сбор под елочкой. АдминисРация будет перепись проводить, попутно развлекая безголосыми певцами,скачущими под "фанеру"!
Сегодня, 14:02   ЦитироватьОтветить
45
Г
# 2Гость Галина
Да хватит вам уже всякую дрянь писать. 
Сегодня, 15:20   ЦитироватьОтветить
53
А
# 3Алли
Коротко,а кто это у нас в городе "под фонограмму пляшет"?.. Если только Бубенцы-старшие, но они на таких мероприятиях вроде не выступают даже... 

Сегодня, 15:30   ЦитироватьОтветить
12
С
# 4Скайуокер
Цитата: Гость Галина
Да хватит вам уже всякую дрянь писать. 
Оооо "красный дом"  на ульяновых после праздников очухался))
Сегодня, 15:35   ЦитироватьОтветить
31
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