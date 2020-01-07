Сегодня на городской площади пройдёт Рождественский концерт

Уважаемые жители и гости Гусева! Сегодня, 7 января, на Центральной площади города Гусева пройдёт Рождественский концерт. Начало в 17:00. Приглашаются все желающие!

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