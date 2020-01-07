Сегодня на городской площади пройдёт Рождественский концерт 7 января 2020, 13:25 Уважаемые жители и гости Гусева! Сегодня, 7 января, на Центральной площади города Гусева пройдёт Рождественский концерт.Начало в 17:00.Приглашаются все желающие! Другие новости по теме Мероприятия на территории Гусевского городского округа в январе 2019 годаПрограмма праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству6 декабря в Зальцбургской кирхе пройдёт Благотворительный Рождественский концертПрограмма мероприятий на Новогодние праздники в городе Гусеве К # 1Коротко Мы не сеем, мы не пашем,Мы валяем дурака.С колокольни хером машем,Разгоняем облака.Выжившие после новогодних выходных! Объявляется сбор под елочкой. АдминисРация будет перепись проводить, попутно развлекая безголосыми певцами,скачущими под "фанеру"! Сегодня, 14:02 ЦитироватьОтветить 45 Г # 2Гость Галина Да хватит вам уже всякую дрянь писать. Сегодня, 15:20 ЦитироватьОтветить 53 А # 3Алли Коротко,а кто это у нас в городе "под фонограмму пляшет"?.. Если только Бубенцы-старшие, но они на таких мероприятиях вроде не выступают даже... Сегодня, 15:30 ЦитироватьОтветить 12 С # 4Скайуокер Цитата: Гость ГалинаДа хватит вам уже всякую дрянь писать. Оооо "красный дом" на ульяновых после праздников очухался)) Сегодня, 15:35 ЦитироватьОтветить 31 Оставить комментарий Закончите фразу «На ловца и зверь ...» Отправить комментарий