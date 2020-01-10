18 января в Гусевском городском округе состоится ХХХIII традиционный легкоатлетический пробег, посвященный 75-летней годовщине штурма города Гумбиннена.
Маршрут: пос. Ольховатка — трасса «Ольховатка-Гусев» — ул. Железнодорожная — ФОК ул. Школьная.
Дистанция пробега составляет 12 км 900 м.
Сбор участников и регистрация будут проходить возле Физкультурно-оздоровительного комплекса с 9:30 до 10:45. Отъезд в посёлок Ольховатка состоится в 11:00, где в 11:30 пройдёт митинг. Старт забега запланирован на 12:00.
К участие допускаются лица, достигшие 18 лет, при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.
Для участия в пробеге необходимо будет заполнить заявку и там указать: фамилию имя отчество, город, организацию или клуб, возраст, место жительства и допуск врача. Подтверждение участия и справки по телефону 8 (40143) 3-53-93 — ГМКСУ «Стадион».
Победители и призеры пробега будут награждены дипломами, медалями в каждой из 5 возрастных групп раздельно среди мужчин и женщин. Абсолютный победитель среди женщин и мужчин будет награждён кубком.
Организатор мероприятия — Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гусевский городской округ».
18 января пройдёт легкоатлетический пробег, посвящённый годовщине штурма Гумбиннена
10 января 2020, 11:52