14 января в Гусевском музее подведут итоги конкурса «Зимний праздник»

Напомним, что конкурс проводится по номинациям: «Зимний пейзаж», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Зрительские симпатии». Работы участников были представлены на выставке с 19 декабря 2019 года.
Победителей определяет жюри в каждой возрастной категории по номинациям конкурса. Кроме того, по итогам зрительского голосования будет определен победитель в каждой возрастной категории.
Победителям и призерам конкурса будут вручены грамоты Управления по культуре, спорту и делам молодежи и памятные призы.
Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, д. 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.
Городской музей