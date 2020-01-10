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14 января в Гусевском музее подведут итоги конкурса «Зимний праздник»

10 января 2020, 17:42
14 января в Гусевском музее подведут итоги конкурса «Зимний праздник»
Приглашаем всех желающих на подведение итогов и закрытие выставки-конкурса детского рисунка «Зимний праздник», которое состоится 14 января 2020 г. в 15.00 в Большом выставочном зале Музея.

Напомним, что конкурс проводится по номинациям: «Зимний пейзаж», «Зимний праздник», «Зимняя сказка», «Зрительские симпатии». Работы участников были представлены на выставке с 19 декабря 2019 года.

Победителей определяет жюри в каждой возрастной категории по номинациям конкурса. Кроме того, по итогам зрительского голосования будет определен победитель в каждой возрастной категории.

Победителям и призерам конкурса будут вручены грамоты Управления по культуре, спорту и делам молодежи и памятные призы.

Наш адрес: г. Гусев, ул. Московская, д. 36 а. Телефон для справок 8 (401 43) 3 19 17.

Городской музей
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