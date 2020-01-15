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Крещенские купания в Гусеве пройдут на пристани реки Писса возле храма всех святых

15 января 2020, 19:08
Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа!

В ночь с 18 на 19 января в Гусеве пройдут богослужения и мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня.

В 2020 году в Гусеве крещенские купания пройдут на пристани реки Писса недалеко от Храма Всех Святых (ул. Правобережная) с 24:00 18 января до 03:00 19 января.

Участники мероприятия смогут погреться в специальных раздевалках и выпить горячий чай.

Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или плавки, комплект сухой теплой одежды.

Возле точки купания с 24:00 18 января до 03:00 19 января будет дежурить бригада скорой помощи, спасатели и полицейские.

Обращаем ваше внимание, что купание на других участках реки запрещено.
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А
# 1Анна
Хочется напомнить нашей администрации, что в нашей реке купания запрещены роспотребнадзором, но роспотребнадзор молчит так как это же церковь scream
Сегодня, 20:38   ЦитироватьОтветить
50
А
# 2Андрей (не Петрович)
Анна, ну так Матвеев крестом её очистит и всё норм. Будет чистейшая. И вообще здесь главное вера. Кто истинно верует, тому хоть в луже зловонной...

Сегодня, 22:07   ЦитироватьОтветить
20
А
# 3Апостл Петр
Цитата: Андрей (не Петрович)
Анна, ну так Матвеев крестом её очистит и всё норм. Будет чистейшая. И вообще здесь главное вера. Кто истинно верует, тому хоть в луже зловонной...

С таким же успехом может в унитаз в п.Липово или на Утегенова акунуть крест, всё в Писсе будет через час
Сегодня, 23:24   ЦитироватьОтветить
00
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