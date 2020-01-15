Уважаемые жители и гости Гусевского городского округа!
В ночь с 18 на 19 января в Гусеве пройдут богослужения и мероприятия, посвященные празднику Крещения Господня.
В 2020 году в Гусеве крещенские купания пройдут на пристани реки Писса недалеко от Храма Всех Святых (ул. Правобережная) с 24:00 18 января до 03:00 19 января.
Участники мероприятия смогут погреться в специальных раздевалках и выпить горячий чай.
Не забудьте взять с собой полотенце, купальник или плавки, комплект сухой теплой одежды.
Возле точки купания с 24:00 18 января до 03:00 19 января будет дежурить бригада скорой помощи, спасатели и полицейские.
Обращаем ваше внимание, что купание на других участках реки запрещено.
Крещенские купания в Гусеве пройдут на пристани реки Писса возле храма всех святых
15 января 2020, 19:08