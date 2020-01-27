28 января в гусевском МФЦ пройдёт день открытых дверей

В ходе данного мероприятия Вы сможете получить подробную информацию о перечне услуг доступных на портале, а также узнать о его функциональных возможностях.
Кроме того, в Многофункциональном центре города Гусева можно создать, восстановить или подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг, для этого понадобится:
- документ, удостоверяющий личность физического лица — паспорт гражданина Российской Федерации;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
- мобильный телефон и адрес электронной почты.
«День открытых дверей» пройдет 28 января по адресу: ул. Советская, д. 6.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (40143) 3-85-85.