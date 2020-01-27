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Информационный сайт города Гусева

28 января в гусевском МФЦ пройдёт день открытых дверей

27 января 2020, 14:29
28 января в гусевском МФЦ пройдёт день открытых дверей
Уважаемые жители Гусевского городского округа, гусевский Многофункциональный центр рад сообщить Вам о проведении очередного «Дня открытых дверей», который проводится с целью популяризации оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде посредством портала госуслуг.

В ходе данного мероприятия Вы сможете получить подробную информацию о перечне услуг доступных на портале, а также узнать о его функциональных возможностях.

Кроме того, в Многофункциональном центре города Гусева можно создать, восстановить или подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг, для этого понадобится:

  • документ, удостоверяющий личность физического лица — паспорт гражданина Российской Федерации;
  • страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);
  • мобильный телефон и адрес электронной почты.

«День открытых дверей» пройдет 28 января по адресу: ул. Советская, д. 6.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (40143) 3-85-85.
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