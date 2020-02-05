Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
Главная / Новости / Мероприятия / 7 февраля в Гусевском музее откроется выставка, посвященная Афганской войне
Информационный сайт города Гусева

7 февраля в Гусевском музее откроется выставка, посвященная Афганской войне

5 февраля 2020, 12:40
7 февраля в Гусевском музее состоится открытие выставки «Мы выполнили свой долг», посвященной 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Начало в 17:00 часов.

На выставке будут представлены предметы быта, медицинские инструменты, обмундирование, оружие, средства связи из коллекции реконструкторов Афганской войны «Шурави» (г. Калининград).

Для того, чтобы люди могли больше узнать о той непростой войне Советского периода, участники сообщества реконструкторов стараются по воспоминаниям ветеранов-афганцев воспроизвести эпизоды реальных боевых столкновений, образ советского солдата и образ врага в лице моджахедов.

Приглашаем всех желающих посетить выставку по адресу ул. Московская 36 а.

Телефон для справок 8 401 43 3 19 17

Для информации:

Шурави́ — слово, которое произошло от афганского названия советских гражданских и военных специалистов, в большом количестве работавших в Афганистане с 1956 года.
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 года15 февраля в Гусевском районе пройдут мероприятия, посвященные выводу Советских войск из Афганистана15 февраля в Гусевском районе пройдут мероприятия, посвященные выводу Советских войск из АфганистанаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 года
Оставить комментарий
Ветеринарная клиника Хатико Ветеринарная клиника Хатико