7 февраля в Гусевском музее откроется выставка, посвященная Афганской войне 5 февраля 2020, 12:40

7 февраля в Гусевском музее состоится открытие выставки «Мы выполнили свой долг», посвященной 31-й годовщине вывода советских войск из Афганистана. Начало в 17:00 часов.



На выставке будут представлены предметы быта, медицинские инструменты, обмундирование, оружие, средства связи из коллекции реконструкторов Афганской войны «Шурави» (г. Калининград).



Для того, чтобы люди могли больше узнать о той непростой войне Советского периода, участники сообщества реконструкторов стараются по воспоминаниям ветеранов-афганцев воспроизвести эпизоды реальных боевых столкновений, образ советского солдата и образ врага в лице моджахедов.



Приглашаем всех желающих посетить выставку по адресу ул. Московская 36 а.



Телефон для справок 8 401 43 3 19 17



Для информации:



Шурави́ — слово, которое произошло от афганского названия советских гражданских и военных специалистов, в большом количестве работавших в Афганистане с 1956 года.