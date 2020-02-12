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Информационный сайт города Гусева

С 21 по 23 февраля в Гусеве пройдёт Международный турнир по хоккею

12 февраля 2020, 11:44
С 21 по 23 февраля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт III Международный турнир по хоккею на призы Героя России Павла Павловича Кретова.

21 февраля:
13:00 — Ледокол (Гусев) — 11 Корпус (Советск)
14:15 — ХК Олайне (Латвия) — Форпост (Калининград)
15:15 — Торжественное открытие турнира
16:15 — Бизоны (Литва) — Балтфлот (Калининград)
17:30 — Форпост (Калининград) — Ледокол (Гусев)
18:45 — Балтфлот (Калининград) — 11 Корпус (Советск)
20:00 — Бизоны (Литва) — ХК Олайне (Латвия)

22 февраля:
9:00 — ХК Олайне (Латвия) — Балтфлот (Калининград)
10:15 — Ледокол (Гусев) — Бизоны (Литва)
11:30 — 11 Корпус (Советск) — Форпост (Калининград)
12:45 — ХК Олайне (Латвия) — Ледокол (Гусев)
14:00 — Бизоны (Литва) — 11 Корпус (Советск)
15:15 — Балтфлот (Калининград) — Форпост (Калининград)

23 февраля:
9:00 — Форпост (Калининград) — Бизоны (Литва)
10:15 — 11 Корпус (Советск) — ХК Олайне (Латвия)
11:30 — Ледокол (Гусев) — Балтфлот (Калининград)
12:30 — Награждение и закрытие турнира

Приходите поддержать наших спортсменов.
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