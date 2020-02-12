С 21 по 23 февраля в Гусеве пройдёт Международный турнир по хоккею

С 21 по 23 февраля на ледовой арене Физкультурно-оздоровительного комплекса города Гусева пройдёт III Международный турнир по хоккею на призы Героя России Павла Павловича Кретова. 21 февраля: 13:00 — Ледокол (Гусев) — 11 Корпус (Советск) 14:15 — ХК Олайне (Латвия) — Форпост (Калининград) 15:15 — Торжественное открытие турнира 16:15 — Бизоны (Литва) — Балтфлот (Калининград) 17:30 — Форпост (Калининград) — Ледокол (Гусев) 18:45 — Балтфлот (Калининград) — 11 Корпус (Советск) 20:00 — Бизоны (Литва) — ХК Олайне (Латвия) 22 февраля: 9:00 — ХК Олайне (Латвия) — Балтфлот (Калининград) 10:15 — Ледокол (Гусев) — Бизоны (Литва) 11:30 — 11 Корпус (Советск) — Форпост (Калининград) 12:45 — ХК Олайне (Латвия) — Ледокол (Гусев) 14:00 — Бизоны (Литва) — 11 Корпус (Советск) 15:15 — Балтфлот (Калининград) — Форпост (Калининград) 23 февраля: 9:00 — Форпост (Калининград) — Бизоны (Литва) 10:15 — 11 Корпус (Советск) — ХК Олайне (Латвия) 11:30 — Ледокол (Гусев) — Балтфлот (Калининград) 12:30 — Награждение и закрытие турнира Приходите поддержать наших спортсменов.

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