Программа торжественных мероприятий, которые пройдут в городе Гусеве в честь празднования Дня защитника отечества.
Приглашаются все желающие принять участие в культурно-массовых мероприятиях, а также поддержать наших спортсменов!
21 февраля
15:00 — Торжественное открытие международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы героя Россия Павла Кретова.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
22 февраля
9:00 — турнир по вольной борьбе.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
11:30 — легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника отечества и 20-летию клуба «Бег и здоровье».
Школа № 3
23 февраля
11:00 — торжественное возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших при штурме Гумбиннена.
12:30 — торжественное закрытие международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы героя Россия Павла Кретова.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
24 февраля
10:00 — Турнир на кубок Черняховской епархии по мини-футболу.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Программа торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дню защитника Отечества
19 февраля 2020, 12:23