Стройцентр Стройцентр
Главная / Новости / Мероприятия / Программа торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дню защитника Отечества
Информационный сайт города Гусева

Программа торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дню защитника Отечества

19 февраля 2020, 12:23
Программа торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дню защитника Отечества
Программа торжественных мероприятий, которые пройдут в городе Гусеве в честь празднования Дня защитника отечества.

Приглашаются все желающие принять участие в культурно-массовых мероприятиях, а также поддержать наших спортсменов!

21 февраля

15:00 — Торжественное открытие международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы героя Россия Павла Кретова.
Физкультурно-оздоровительный комплекс

22 февраля

9:00 — турнир по вольной борьбе.
Физкультурно-оздоровительный комплекс

11:30 — легкоатлетический пробег, посвященный Дню защитника отечества и 20-летию клуба «Бег и здоровье».
Школа № 3

23 февраля

11:00 — торжественное возложение венков и цветов к братской могиле советских воинов, погибших при штурме Гумбиннена.

12:30 — торжественное закрытие международного турнира по хоккею с шайбой «Amber Ice» на призы героя Россия Павла Кретова.
Физкультурно-оздоровительный комплекс

24 февраля

10:00 — Турнир на кубок Черняховской епархии по мини-футболу.
Физкультурно-оздоровительный комплекс
Другие новости по теме
Мероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в феврале 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в декабре 2018 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 годаМероприятия на территории Гусевского городского округа в марте 2019 года18 января Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»18 января Гусев примет региональную эстафету «Дорогами Победы»
Оставить комментарий
Ремонт телевизоров Ремонт телевизоров