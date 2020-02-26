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Информационный сайт города Гусева

29 февраля в рамках «Дня женского здоровья» городская больница приглашает женщин на обследование

26 февраля 2020, 12:13
29 февраля в рамках «Дня женского здоровья» городская больница приглашает женщин на обследование
Вниманию жительниц Гусевского городского округа!

29 февраля в регионе состоится акция «День женского здоровья».

Мероприятие, организованное региональным министерством здравоохранения и подведомственными лечебными учреждениями в преддверии Международного женского дня 8 Марта, проводится четвертый год подряд. Его цель — привлечь внимание женщин, в том числе репродуктивного возраста, к своему здоровью.

Для участия в акции приглашаются все желающие.

Мероприятие будет проходить в предстоящую субботу, 29 февраля, с 9 до 13 часов в Женской Консультации: г. Гусев, ул. Московская, 56.

При себе иметь: паспорт, медицинский полис, пелёнку, сменную обувь или бахилы.
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