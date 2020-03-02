В регионе проходит флешмоб «Цветы завянут» в поддержку Семеньковой Миланы

В канун прекрасного праздника 8 марта в регионе проходит флешмоб «Цветы завянут» в поддержку сбора средств для Семеньковой Миланы. Попроси любимого перевести стоимость букета цветов на благотворительный счет девочки.
Вместо букетов, что завянут через несколько дней, подарите долгие годы жизни Милане Семеньковой! Кто знает, может именно благодаря вам Милана получит укол «Золгенсма» в ближайшее время и спасется от страшного диагноза СМА!
Больше информации на странице в инстаграмме @semenkova_milana.
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