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Информационный сайт города Гусева

15 и 16 марта в храме Всех святых выставят главную икону вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный»

3 марта 2020, 17:02
15 и 16 марта в храме Всех святых выставят главную икону вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный»
Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» доставлена в Калининградскую область.

Завтра икону выставить для покаяния в кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота в Балтийске. В дальнейшем принесение иконы продолжится в воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области.

5–6 марта святыня будет доступна для поклонения в храме святого Александра Невского в Балтийске, а также в храме Казанской иконы Божией Матери в п. Янтарный и храме Донской иконы Божией Матери в п. Донское, 7–10 марта — в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, 11–12 марта — в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13–14 марта — в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15–16 марта — в храме Всех святых в Гусеве, 17–18 марта — в храме Трех святителей в Советске.
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