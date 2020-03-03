15 и 16 марта в храме Всех святых выставят главную икону вооруженных сил РФ «Спас Нерукотворный» 3 марта 2020, 17:02

Главная икона Вооруженных Сил Российской Федерации «Спас Нерукотворный» доставлена в Калининградскую область.



Завтра икону выставить для покаяния в кафедральном Свято-Георгиевском морском соборе Балтийского флота в Балтийске. В дальнейшем принесение иконы продолжится в воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской области.



5–6 марта святыня будет доступна для поклонения в храме святого Александра Невского в Балтийске, а также в храме Казанской иконы Божией Матери в п. Янтарный и храме Донской иконы Божией Матери в п. Донское, 7–10 марта — в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде, 11–12 марта — в храме Иоанна Предтечи в Гвардейске, 13–14 марта — в соборе Архангела Михаила в Черняховске, 15–16 марта — в храме Всех святых в Гусеве, 17–18 марта — в храме Трех святителей в Советске.