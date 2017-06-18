Стройцентр
Мероприятия / Главное

Международный мотопробег «Колесо Истории» пройдёт через Гусев 25 июня

18 июнь 2017, 18:39
Международный мотопробег «Колесо Истории» пройдёт через Гусев 25 июня
С 21-го по 25 июня 2017 года будет проводиться мотопробег по маршруту близкому к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка.

Начало мотопробега приурочено к дате начала Великой Отечественной войны и датам проведения Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.

Путь мотоциклистов будет начинаться от места формирования 2-го гвардейского мотополка в городе Наро-Фоминск (Кубинские лагеря) в Парке «Патриот» и через места сражений: Ярцево – Витебск (Беларусь) – Минск (Беларусь) – Мариамполе (Литва) – Гижицко (Польша) – Калининград – пос. Шатрово Зеленоградского городского округа.

В ходе мотопробега будут проходить встречи с ветеранами, жителями городов, байкерами, детскими и юношескими коллективами, интересующимися военной историей. В местах сражений будет организовано возложение цветов.

Приглашаем всех желающих отдать дань памяти подвигу советских воинов-мотоциклистов и принять участие в мотопробеге!

Через город Гусев организованная колонна будет проходить 25 июня в районе 11.00-11.30 часов.

Международный мотопробег «Колесо Истории» пройдёт через Гусев 25 июня
Теги: мотопробег
413 просмотров
0
Другие новости по теме
15 февраля в Гусевском районе пройдут мероприятия, посвященные выводу Советских войск из Афганистана
15 февраля в Гусевском районе пройдут мероприятия, посвященные выводу Советских войск из Афганистана
На годовщину Гумбинненского сражения в Гусеве пройдёт «Бессмертный полк Первой Мировой»
На годовщину Гумбинненского сражения в Гусеве пройдёт «Бессмертный полк Первой Мировой»
Программа мероприятий фестиваля «Гумбинненское сражение» с 22 по 23 августа
Программа мероприятий фестиваля «Гумбинненское сражение» с 22 по 23 августа
С 7 по 9 августа в посёлке Ольховатка пройдёт военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества»
С 7 по 9 августа в посёлке Ольховатка пройдёт военно-исторический фестиваль «Защитники Отечества»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс