Международный мотопробег «Колесо Истории» пройдёт через Гусев 25 июня

18 июнь 2017, 18:39

С 21-го по 25 июня 2017 года будет проводиться мотопробег по маршруту близкому к боевому пути 2-го отдельного гвардейского мотоциклетного полка.Начало мотопробега приурочено к дате начала Великой Отечественной войны и датам проведения Витебско-Оршанской наступательной операции 1944 года.Путь мотоциклистов будет начинаться от места формирования 2-го гвардейского мотополка в городе Наро-Фоминск (Кубинские лагеря) в Парке «Патриот» и через места сражений: Ярцево – Витебск (Беларусь) – Минск (Беларусь) – Мариамполе (Литва) – Гижицко (Польша) – Калининград – пос. Шатрово Зеленоградского городского округа.В ходе мотопробега будут проходить встречи с ветеранами, жителями городов, байкерами, детскими и юношескими коллективами, интересующимися военной историей. В местах сражений будет организовано возложение цветов.Приглашаем всех желающих отдать дань памяти подвигу советских воинов-мотоциклистов и принять участие в мотопробеге!Через город Гусев организованная колонна будет проходить 25 июня в районе 11.00-11.30 часов.