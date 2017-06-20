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21 июня через Гусев пройдёт крестный ход на мотоциклах

20 июнь 2017, 12:49
21 июня через Гусев пройдёт крестный ход на мотоциклах
21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Калининградской области по благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима состоится третий крестный ход на мотоциклах.

По Калининградской области из Балтийска до Нестерова с образами святых защитников рубежей России и покровителей воинства Георгия Победоносца и Александра Невского проследует группа байкеров во главе с военным священником Калининградской и Балтийской епархии.

По пути следования крестного хода на мотоциклах в Балтийске, Гвардейске, Черняховске, Гусеве и Нестерове в храмах и на мемориалах будут отслужены панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Длина маршрута крестного хода составит более 350 км.

Отъезд части колонны запланирован 21 июня около 8 часов утра из храма св. А.Невского города Балтийска. Официальный отъезд всех участников крестного хода на мотоциклах в 9.15 часов утра из Храма Христа Спасителя Калининграда. Он начнется с краткого молебна о путешествующих. В крестном ходе планируется участие до 10-ти мотоциклистов.

Этот крестный ход на мотоциклах во имя святых Георгия Победоносца и Александра Невского по Калининградской области является ежегодным, традиционным действом и проводится в преддверии 22 июня - официальной памятной даты начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Теги: крестный ход
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Гость Виталий
# 1Гость Виталий
Когда же это мракобесие закончится? Реально. надоело на это смотреть.
Сегодня, 17:20   ЦитироватьОтветить2
N
# 2N
Не смотри, иди на огород - смотри куда хочешь
Сегодня, 17:59   ЦитироватьОтветить1
Митяй
# 3Митяй
Куда катится мир?
...остановите, Вите надо выйти!
Сегодня, 22:31   ЦитироватьОтветить0

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