21 июня через Гусев пройдёт крестный ход на мотоциклах

20 июнь 2017, 12:49

21 июня, накануне Дня памяти и скорби, в Калининградской области по благословению архиепископа Калининградского и Балтийского Серафима состоится третий крестный ход на мотоциклах.



По Калининградской области из Балтийска до Нестерова с образами святых защитников рубежей России и покровителей воинства Георгия Победоносца и Александра Невского проследует группа байкеров во главе с военным священником Калининградской и Балтийской епархии.



По пути следования крестного хода на мотоциклах в Балтийске, Гвардейске, Черняховске, Гусеве и Нестерове в храмах и на мемориалах будут отслужены панихиды по погибшим в годы Великой Отечественной войны. Длина маршрута крестного хода составит более 350 км.



Отъезд части колонны запланирован 21 июня около 8 часов утра из храма св. А.Невского города Балтийска. Официальный отъезд всех участников крестного хода на мотоциклах в 9.15 часов утра из Храма Христа Спасителя Калининграда. Он начнется с краткого молебна о путешествующих. В крестном ходе планируется участие до 10-ти мотоциклистов.



Этот крестный ход на мотоциклах во имя святых Георгия Победоносца и Александра Невского по Калининградской области является ежегодным, традиционным действом и проводится в преддверии 22 июня - официальной памятной даты начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

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