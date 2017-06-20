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21 июня в актовом зале политеха состоится собрание велоактивистов Гусева

20 июнь 2017, 23:42
21 июня в актовом зале политеха состоится собрание велоактивистов Гусева

Фото с акции «На работу на велосипеде»
Ездить на велосипеде Гусевцы любили всегда. Недаром в позднем СССР говорили, что Гусев отличался в Калининградской области красивыми женщинами и велосипедами.

Прошло время, в Гусеве появилось много автомобилей, даже начали образовываться пробки на дорогах. Однако любителей велосипедов не уменьшилось, и хочется, чтобы проехать по всему городу можно было по выделенной закольцованной сети велодорожек.

Группа активистов велодвижения, созданная 11 мая сего года, провела анализ, как решается это вопрос в России, и нашла на просторах интернета рассказ о городе в Татарстане Альметьевске, который стал самым дружелюбным к велосипедистам городом России.

Зная, что 21 июня в 14.00 в актовом зале политехникума состоится второе рабочее собрание инициативной группы велоактивистов, молодежь города Альметьевска прислала нам видеоприветствие, которым мы решили поделиться со всеми жителями города.

Встреча пройдёт в открытом режиме, приглашаю все желающие.

Группа «ВелоГусев» в социальной сети «ВКонтакте».
Теги: велодорожки Вело Гусев политех
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