7 июля в Гусевском музее состоится концерт лауреатов международных конкурсов Алексея и Кристины Бачинских

26 июнь 2017, 16:46

В Гусевском музее 7 июля 2017 года в 18.30 состоится концерт лауреатов международных конкурсов Алексея и Кристины Бачинских. Музыканты представят гитарную музыку от Ренессанса до наших дней, звучание струн разных эпох сольно и в дуэте, загадочный фингерстайл, утончённую гитарную классику и страстное фламенко.



Цена билета 150 руб.



Справки по телефону: 3-37-38 или 3-19-17.

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