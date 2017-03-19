Стройцентр
Мероприятия / Главное

7 июля в Гусевском музее состоится концерт лауреатов международных конкурсов Алексея и Кристины Бачинских

26 июнь 2017, 16:46
7 июля в Гусевском музее состоится концерт лауреатов международных конкурсов Алексея и Кристины Бачинских
В Гусевском музее 7 июля 2017 года в 18.30 состоится концерт лауреатов международных конкурсов Алексея и Кристины Бачинских. Музыканты представят гитарную музыку от Ренессанса до наших дней, звучание струн разных эпох сольно и в дуэте, загадочный фингерстайл, утончённую гитарную классику и страстное фламенко.

Цена билета 150 руб.

Справки по телефону: 3-37-38 или 3-19-17.
Теги: музей концерт
72 просмотра
0
Другие новости по теме
5 марта в Гусевском музее выступит Алексей Бачинский программой «Для вас, любимые…»
5 марта в Гусевском музее выступит Алексей Бачинский программой «Для вас, любимые…»
Городской музей приглашает жителей и гостей города посетить выставку «Космос 3D»
Городской музей приглашает жителей и гостей города посетить выставку «Космос 3D»
29 марта в ГДК состоится концерт известного гитариста Валерия Чайкина
29 марта в ГДК состоится концерт известного гитариста Валерия Чайкина
Гусевский музей приглашает на уникальную выставку «Животные ушедших эпох 3D»
Гусевский музей приглашает на уникальную выставку «Животные ушедших эпох 3D»

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Группа компаний «Сегмент»