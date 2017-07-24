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29 июля в Янтарном пройдёт концерт, посвященный 70-летию янтарного комбината

24 июль 2017, 10:32
29 июля в Янтарном пройдёт концерт, посвященный 70-летию янтарного комбината
29 июля в городе Янтарном пройдёт праздничный концерт, посвященный 70-летию янтарного комбината.

Организаторы мероприятия приглашают жителей и гостей Гусевского городского округа. Приезжайте с друзьями, хорошее настроение гарантировано.
Теги: концерт Янтарный комбинат
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