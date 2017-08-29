Янтарный комбинат разыграет в день выборов много ценных призов

29 август 2017, 21:59

Хочешь выиграть скутер, мобильный телефон, планшет и ещё 50 ценных призов? Приходи и забирай свой пригласительный билет!



Главный приз - три скутера!



Пригласительный билет на розыгрыш ценных призов можно получить у представителей АО «Калининградский янтарный комбинат» возле избирательных участков города Гусева 10 сентября 2017 года до 18 часов.



Розыгрыш состоится в тот же день в 19 часов в парковой зоне ФОКа.

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