Стройцентр
Мероприятия / Главное

Янтарный комбинат разыграет в день выборов много ценных призов

29 август 2017, 21:59
Хочешь выиграть скутер, мобильный телефон, планшет и ещё 50 ценных призов? Приходи и забирай свой пригласительный билет!

Главный приз - три скутера!

Пригласительный билет на розыгрыш ценных призов можно получить у представителей АО «Калининградский янтарный комбинат» возле избирательных участков города Гусева 10 сентября 2017 года до 18 часов.

Розыгрыш состоится в тот же день в 19 часов в парковой зоне ФОКа.
Теги: розыгрыш Янтарный комбинат выборы
123 просмотра
0
Другие новости по теме
Спорт, технологии, наука и рок-н-ролл, - что готовит нам «День Технополиса»
Спорт, технологии, наука и рок-н-ролл, - что готовит нам «День Технополиса»
25 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт фестиваль красок «Red Orange #3»
25 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт фестиваль красок «Red Orange #3»
27 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт фестиваль красок «Red Orange #2»
27 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт фестиваль красок «Red Orange #2»
28 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт фестиваль красок
28 июня в парковой зоне ФОКа пройдёт фестиваль красок "Red Orange"

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Окна ПВХ плюс