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ГДК приглашает всех желающих принять участие в создание вокально-инструментального ансамбля

28 сентябрь 2017, 16:08
Приглашаем всех желающих без ограничения по возрасту принять участие в создании нового вокально-инструментального ансамбля в города Гусеве.

Первое организационное собрание будущих участников состоится в 15.00 08 октября 2017 года в городском доме культуры по адресу: Красноармейская, д.11.

Приветствуется наличие собственного музыкального инструмента.

Дополнительная информация по телефону 3-38-44.
Теги: Городской дом культуры
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Dirt
# 1Dirt
А ложкари котируются?? smile
Вчера, 16:33   ЦитироватьОтветить0
ГераБуФфон
# 2ГераБуФфон
Цитата: Dirt
А ложкари котируются?? smile


и шаманы с бубнами...?!))
Вчера, 18:51   ЦитироватьОтветить1

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