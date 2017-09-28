ГДК приглашает всех желающих принять участие в создание вокально-инструментального ансамбля

28 сентябрь 2017, 16:08

Приглашаем всех желающих без ограничения по возрасту принять участие в создании нового вокально-инструментального ансамбля в города Гусеве.



Первое организационное собрание будущих участников состоится в 15.00 08 октября 2017 года в городском доме культуры по адресу: Красноармейская, д.11.



Приветствуется наличие собственного музыкального инструмента.



Дополнительная информация по телефону 3-38-44.

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