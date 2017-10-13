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Нерабочие пенсионеры приглашаются на бесплатное обучение компьютерной грамотности

13 октябрь 2017, 16:28
Нерабочие пенсионеры приглашаются на бесплатное обучение компьютерной грамотности
Министерство социальной политики Калининградской области совместно с пенсионным фондом РФ приглашает всех желающих неработающих пенсионеров пройти бесплатное обучение компьютерной грамотности.

Подать заявку можно до 20 октября 2017 года по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д.50 кабинет 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.

Вопросы по телефону: 3-35-57 или 3-22-53.
Теги: пенсионеры курсы
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