Нерабочие пенсионеры приглашаются на бесплатное обучение компьютерной грамотности
13 октябрь 2017, 16:28
Министерство социальной политики Калининградской области совместно с пенсионным фондом РФ приглашает всех желающих неработающих пенсионеров пройти бесплатное обучение компьютерной грамотности.Теги: пенсионеры курсы
Подать заявку можно до 20 октября 2017 года по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д.50 кабинет 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.
Вопросы по телефону: 3-35-57 или 3-22-53.
Подать заявку можно до 20 октября 2017 года по адресу: г. Гусев, пр. Ленина, д.50 кабинет 310 или по эл. почте: kcson2006@mail.ru.
Вопросы по телефону: 3-35-57 или 3-22-53.
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