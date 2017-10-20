21 октября GS Group приглашает желающих принять участие в восстановлении захоронения возле поселка Ольховатка

20 октябрь 2017, 16:47

Если вы пообещали себе стать волонтером, это знак!



Завтра, 21 октября, волонтерское движение GS Group приглашает жителей города Гусева и Калининградской области на заключительный выезд в этом году. Добровольцам предстоит завершить строительные работы на одном из ключевых объектов сезона — захоронении возле поселка Ольховатка, где во время Первой мировой войны шли ожесточенные бои.



Чтобы представить, какой колоссальный объем работ уже проделали активисты, достаточно цифр: убрано 10 куб. м мусора, выкорчевано 7 пней, засыпано 22 тонны песка, уложено 2 тонны железобетона, размечена грунтовая площадка на 77 кв. м.



На финальном этапе необходимо установить два креста и мемориальную плиту и засыпать 6 тонн щебня.



Старт — в субботу в 10 утра от Гусевского историко-краеведческого музея им. А. М. Иванова.

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