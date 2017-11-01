Объявления
Мероприятия / Акции и Объявления ФОКа

3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку

1 ноябрь 2017, 21:38
3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку
Уважаемые жители города Гусева!

3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку! Приглашаются все желающие посмотреть и поучаствовать, а также можно будет записаться на тренировки.

Телефон для справок: 8-401-236-22-24
Теги: шорт-трек ФОК
52 просмотра
0
Другие новости по теме
C 14 по 15 октября впервые в Гусеве будет проходить областное первенство по шорт-треку
C 14 по 15 октября впервые в Гусеве будет проходить областное первенство по шорт-треку
ФОК: ваша реклама на ледовой арене Комплекса
ФОК: ваша реклама на ледовой арене Комплекса
ФОК: 25 и 26 апреля на ледовой арене ФОКа пройдет 3й тур Первенства калининградской области по детскому хоккею
ФОК: 25 и 26 апреля на ледовой арене ФОКа пройдет 3й тур Первенства калининградской области по детскому хоккею
ФОК: 27 декабря на ледовой арене гусевского ФОКа пройдет Новогоднее представление юных фигуристов
ФОК: 27 декабря на ледовой арене гусевского ФОКа пройдет Новогоднее представление юных фигуристов

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Новости города Озёрска