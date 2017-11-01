3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку
1 ноябрь 2017, 21:38
Уважаемые жители города Гусева!Теги: шорт-трек ФОК
3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку! Приглашаются все желающие посмотреть и поучаствовать, а также можно будет записаться на тренировки.
Телефон для справок: 8-401-236-22-24
3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку! Приглашаются все желающие посмотреть и поучаствовать, а также можно будет записаться на тренировки.
Телефон для справок: 8-401-236-22-24
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