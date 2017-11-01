3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку

1 ноябрь 2017, 21:38

Уважаемые жители города Гусева!



3 ноября на ледовой арене ФОКа пройдет открытое занятие по шорт-треку! Приглашаются все желающие посмотреть и поучаствовать, а также можно будет записаться на тренировки.



Телефон для справок: 8-401-236-22-24

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