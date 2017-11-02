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4 ноября в ФОКе пройдут соревнования по фигурному катанию и игра по хоккею между «Барсами» и «Янтарной Звездой»

2 ноябрь 2017, 14:35
4 ноября в ФОКе пройдут соревнования по фигурному катанию и игра по хоккею между «Барсами» и «Янтарной Звездой»
Уважаемые жители и гости города Гусева!

4 ноября с 10:00 до 18:00 на ледовой арене ФОКа пройдут соревнования по фигурному катанию. Приходите поддержать и посмотреть на наших красавиц!

Сразу после этого пройдет игра по хоккею с шайбой между командами «Барсы» (Гусев) и «Янтарная Звезда» (Калининград).

Вход свободный.
Теги: фигурное катание хоккей соревнование ФОК
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