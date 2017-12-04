В шаге от победы: объявлены финалисты математического конкурса GS Group

4 декабрь 2017, 15:21

16-17 декабря 2017 года в инновационном кластере «Технополис GS» (г. Гусев Калининградской обл.) финалисты IV Международного конкурса GS Group по математике сделают решающий шаг к победе, чтобы раз и навсегда поставить точку в захватывающем математическом споре. Из 1193 участников второго онлайн-тура в заключительный очный этап вышел 41 школьник.



В финальном туре IV Международного конкурса GS Group по математике встретятся 39 школьников из России и двое – из Узбекистана. Абсолютный лидер по количеству финалистов – Республика Мордовия: из Саранска в заключительный этап прошло 8 участников. Также в числе наиболее сильных регионов – Республика Татарстан, Липецкая, Томская и Московская области.



После двух успешно пройденных увлекательных онлайн-этапов финалисты сойдутся лицом к лицу в третьем очном туре в инновационном кластере «Технополис GS» 16-17 декабря, чтобы продемонстрировать весь свой математический потенциал, заслужить звание лучших и выиграть ценные призы. 12 учащихся 9–10-х классов поборются за электронные гаджеты и право без экзаменов поступить в лучшую школу России – Президентский физико-математический лицей № 239. А 29 одиннадцатиклассников-финалистов сразятся за именные стипендии от GS Group: победители будут получать их ежемесячно в течение года при условии поступления в вуз на специальность, востребованную в «Технополисе GS». Среди них – «Информационные технологии», «Прикладные математика и физика», «Электроника и микроэлектроника», «Радиотехника», «Телекоммуникации», «Наноматериалы» и многие другие.



Финальная математическая гонка стартует 16 декабря: с самого утра школьники будут три с половиной часа решать итоговые задачи. После интеллектуального состязания их ждет насыщенная программа: презентация образовательных программ Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, экскурсия по городу Гусеву, посещение Гусевского историко-краеведческого музея А. М. Иванова и, конечно, знакомство с «Технополисом GS» – высокотехнологичными предприятиями и жилой зоной кластера. Завершится этот насыщенный день торжественным ужином с членами жюри и специальными гостями – известными математиками, экспертами в области высоких технологий, заслуженными деятелями науки и образования. Среди них – представители Президентского физико-математического лицея № 239, БФУ им. И. Канта, Университета Иннополис и других ведущих вузов, образовательных и культурных учреждений – стратегических партнеров Международного конкурса GS Group по математике.



Долгожданные результаты будут оглашены 17 декабря: торжественная церемония награждения победителей пройдет на территории предприятия GS Nanotech (в составе «Технополиса GS»). Всего их будет 10 – тех, кто смог обойти почти 5 тысяч своих сверстников со всего мира.



«Пройти в финальный этап математического конкурса GS Group – уже большая победа. Благодаря своему упорному труду и таланту финалисты сумели войти в менее 1 % от общего числа участников. Такая высокая конкуренция позволяет говорить о том, что наш конкурс действительно выявляет самых сильных юных математиков. С нетерпением ждем знакомства с новыми талантами, желаем всем финалистам удачи и уверены, что у них все получится вне зависимости от итогов конкурса», – прокомментировал директор по стратегическим проектам и коммуникациям GS Group Андрей Безруков.

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