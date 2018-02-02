/ / / В Гусевском политехе прошел областной конкурс профессионального мастерства по токарному делу

2 февраль 2018, 15:40

Ергемлидзе В.И.

В Гусевском политехе состоялся областной конкурс профессионального мастерства по компетенциям: «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ», «Выполнение токарных работ на универсальных станка».В конкурсе приняли участие студенты нашего политеха: Дубровский Дмитрий, Чучев Евгений, Ничипоренко Максим, Иванова Анастасия, Лукиянчук Илья, Якунскас Александр, Сафаралиев Николай, Евстратиков Владислав, Гордейчук Максим, Симонов Денис; студенты Художественно-промышленного техникума Воробьев Вячеслав, Семенов Иван, Белоусов Виктор; студенты Прибалтийского судостроительного техникума Ломов Илья, Семенов Виталий, Пономарец Андрей,В состав жюри конкурса вошли преподаватели спецдисциплин нашего политеха Емельянов Сергей Николаевич, Моисейчиков Михаил Михайлович, Киракосян Сергей Александрович из Прибалтийского судостроительного техникума, Наумов Роман Васильевич из Художественно-промышленного техникума, специалист ГЗ СТА «Прожектор» Андрюшин Виктор Алексеевич, специалист ОАО «Авиакомплект» Беликов Юрий Олегович.Студентам предстояло изготовить на универсальных станках деталь «Вал» в течение 3-х часов, на станках с ЧПУ» деталь «Ось» в течение 2-х часов.В компетенции «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ» победителями стали студенты политеха 1 место - Дубровский Дмитрий, 2-ое Чучев Евгений , 3-ье - Ничипоренко Максим и Иванова Анастасия.В компетенции «Выполнение токарных работ на универсальных станках места распределились следующим образом: победителем стал студент Художественно-промышленного техникума Семенов Иван, 2 место завоевал Лукиянчук Илья, 3 место - Якунскас Александр.Победители областного конкурса примут участие в региональном чемпионате Ворлдскиллс в компетенции «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ».