В Гусевском политехе прошел областной конкурс профессионального мастерства по токарному делу
2 февраль 2018, 15:40
В Гусевском политехе состоялся областной конкурс профессионального мастерства по компетенциям: «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ», «Выполнение токарных работ на универсальных станка».политех конкурс
В конкурсе приняли участие студенты нашего политеха: Дубровский Дмитрий, Чучев Евгений, Ничипоренко Максим, Иванова Анастасия, Лукиянчук Илья, Якунскас Александр, Сафаралиев Николай, Евстратиков Владислав, Гордейчук Максим, Симонов Денис; студенты Художественно-промышленного техникума Воробьев Вячеслав, Семенов Иван, Белоусов Виктор; студенты Прибалтийского судостроительного техникума Ломов Илья, Семенов Виталий, Пономарец Андрей,
В состав жюри конкурса вошли преподаватели спецдисциплин нашего политеха Емельянов Сергей Николаевич, Моисейчиков Михаил Михайлович, Киракосян Сергей Александрович из Прибалтийского судостроительного техникума, Наумов Роман Васильевич из Художественно-промышленного техникума, специалист ГЗ СТА «Прожектор» Андрюшин Виктор Алексеевич, специалист ОАО «Авиакомплект» Беликов Юрий Олегович.
Студентам предстояло изготовить на универсальных станках деталь «Вал» в течение 3-х часов, на станках с ЧПУ» деталь «Ось» в течение 2-х часов.
В компетенции «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ» победителями стали студенты политеха 1 место - Дубровский Дмитрий, 2-ое Чучев Евгений , 3-ье - Ничипоренко Максим и Иванова Анастасия.
В компетенции «Выполнение токарных работ на универсальных станках места распределились следующим образом: победителем стал студент Художественно-промышленного техникума Семенов Иван, 2 место завоевал Лукиянчук Илья, 3 место - Якунскас Александр.
Победители областного конкурса примут участие в региональном чемпионате Ворлдскиллс в компетенции «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ».
В конкурсе приняли участие студенты нашего политеха: Дубровский Дмитрий, Чучев Евгений, Ничипоренко Максим, Иванова Анастасия, Лукиянчук Илья, Якунскас Александр, Сафаралиев Николай, Евстратиков Владислав, Гордейчук Максим, Симонов Денис; студенты Художественно-промышленного техникума Воробьев Вячеслав, Семенов Иван, Белоусов Виктор; студенты Прибалтийского судостроительного техникума Ломов Илья, Семенов Виталий, Пономарец Андрей,
В состав жюри конкурса вошли преподаватели спецдисциплин нашего политеха Емельянов Сергей Николаевич, Моисейчиков Михаил Михайлович, Киракосян Сергей Александрович из Прибалтийского судостроительного техникума, Наумов Роман Васильевич из Художественно-промышленного техникума, специалист ГЗ СТА «Прожектор» Андрюшин Виктор Алексеевич, специалист ОАО «Авиакомплект» Беликов Юрий Олегович.
Студентам предстояло изготовить на универсальных станках деталь «Вал» в течение 3-х часов, на станках с ЧПУ» деталь «Ось» в течение 2-х часов.
В компетенции «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ» победителями стали студенты политеха 1 место - Дубровский Дмитрий, 2-ое Чучев Евгений , 3-ье - Ничипоренко Максим и Иванова Анастасия.
В компетенции «Выполнение токарных работ на универсальных станках места распределились следующим образом: победителем стал студент Художественно-промышленного техникума Семенов Иван, 2 место завоевал Лукиянчук Илья, 3 место - Якунскас Александр.
Победители областного конкурса примут участие в региональном чемпионате Ворлдскиллс в компетенции «Выполнение токарных работ на станках с ЧПУ».
Ергемлидзе В.И.
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