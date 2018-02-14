Школа №5 отмечена престижным экологическим символом «Зелёный флаг»

14 февраль 2018, 18:55

В среду, 14 февраля, в региональном правительстве состоялась церемония вручения международной награды в сфере экологического образования «Зелёный флаг». Об этом рассказывает пресс-служба правительства области.



Поздравили ребят и вручили им зелёные флаги и сертификаты министр образования Светлана Трусенева, министр природных ресурсов и экологии Калининградской области назначен Олег Ступин, российский эксперт международной программы «Эко-школа/Зеленый флаг» Наталья Зимарева.



В этом году престижным экологическим символом отмечены проекты 29 образовательных учреждений области, в том числе четыре детских сада. Рекордсменом по количеству флагов является «Школа будущего» пос. Большого Исаково, получившая четырнадцатую награду. Детскому саду-начальной школе № 72 Калининграда, школе № 5 Гусева и Низовской школе столь престижный статус присвоен впервые.



Наталья Зимарева отметила, что Калининградская область, включившаяся в проект с 2002 года, — один из лидеров экологического образования в стране.



«Коллеги из регионов всегда вспоминают о Калининградской области с большим уважением, потому что именно школы самого западного субъекта федерации стояли у истоков движения. Вы создали уникальную систему, в которую вовлечены все представители образования: от дошколят до директоров. Вы постоянно реализуете предложенные проекты», — рассказала Наталья Зимарева, поблагодарив региональные власти за внимание к детским экологическим инициативам.



В 2017 году в программе «Эко-школа/Зеленый флаг» приняли участие более 500 педагогов и воспитателей детских садов, 20 тысяч детей. Приоритетными темами были: «Энергосбережение», «Обращение с отходами», «Водные ресурсы», «Биоразнообразие и его сохранение», «Здоровый образ жизни», «Изменение климата», «Активная гражданская позиция». В рамках программы проводилась активная исследовательская, практическая и природоохранная деятельность.



"Экология — это особая тема, в которой преемственность и время играют ключевую роль. Та природоохранная культура, которую мы прививаем нашим детям, очень важна. Каждый из вас настоящий защитник, которые проявляет соучастие в решении экологических проблем региона, предлагая интересные и альтернативные решения", — подчеркнула министр образования Светлана Трусенева.



Как рассказала директор школы Зеленоградска Людмила Иванцова, школьники постоянно занимаются улучшением экологической обстановки в муниципалитете. Так, только в 2017 году было собрано 5 тонн макулатуры. По оценке директора, это позволило спасти 50 деревьев. Кроме того, на территории образовательной организации было посажено 35 дальневосточных кедров.



Справка:



В России программа проводится под названием «Эко — школы/ Зелёный флаг» Санкт-Петербургской общественной организацией «Санкт-Петербург за экологию Балтики», которая стала членом Международной организацией по экологическому образованию в 2002 года.



Зеленый флаг — признанный во всем мире «сертификат качества» экологического образования. Его получение является подтверждением того, что образовательное учреждение активно занимается экологическим воспитанием, формированием эко-культуры.

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