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Педагогический класс «Учитель будущего»

20 июля 2018, 12:57
Педагогический класс «Учитель будущего»
В соответствии с приказом Министерства образования Калининградской области № 610/1 от 28.05.2018 г. «О распределенном педагогическом классе «Учитель будущего» Педагогический институт БФУ им. И.Канта и Калининградский областной институт развития образования формируют распределенный педагогический класс «Учитель будущего».

Идея проекта

Педагогический класс создается по инициативе Министерства образования Калининградской области в рамках развития системы предпрофильной и ранней профильной подготовки школьников.

Проект ориентирован на учащихся Калининградской области, мотивированных к получению в будущем педагогической профессии. В рамках проекта школьникам будет предоставлена возможность обучения по уникальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Учитель будущего» во внеурочное и каникулярное время, в том числе посредством onlinе-технологий на специализированном портале. При успешном прохождении программы выпускники смогут получить направление на целевые места на педагогические специальности в ВУЗы, «отложенные контракты» с будущими работодателями, а также овладеть современными компетенциями межличностной коммуникации и личностного роста.

Возможности для обучающихся в распределенном педагогическом классе:
  • обучение основам профессии (медиация, психология, педагогика и пр.);
  • формирование универсальных компетенций, Digital и soft-компетенций (в том числе мышление, лидерство, работа в команде, коммуникация и др.);
  • формирование понимания «образа будущего и профессий будущего»;
  • предусматривается «отложенный контракт» по итогам обучения;
  • направление на целевые места на педагогические специальности;
  • предусматриваются дополнительные баллы при приеме в БФУ им. И. Канта лучшим в рейтинге обучающихся по программе.

Отбор учащихся в распределенный педагогический класс

Рассмотрение кандидатур для отбора в педагогический класс осуществляется дистанционно с 15 июня по 31 июля 2018 года на основании заявления учащегося.

Помимо заявления учащемуся необходимо представить следующие документы:
  1. копию аттестата об общем образовании: на основании предметов — русский язык, математика, обществознание, иностранный (ые) язык (и), биология — будет высчитываться средний балл;
  2. направление от образовательной организации общего образования, в которую учащийся зачислен в 10 класс на программу среднего общего образования;
  3. ссылка на выполненное конкурсное задание — видеосюжет «Я — учитель будущего»;
  4. портфолио личных достижений (копии документов наиболее значимых достижений, характеризующих сферу интересов учащегося, уровень его навыков и умений);
  5. заявление о согласии на обработку персональных данных.

В срок с 01 по 15 августа 2018 года на основании представленных документов конкурсной комиссией будет осуществляться оценка поданных документов и рейтингование участников отбора.

По результатам рейтинга отбираются 50 учащихся с наибольшей суммой баллов, но с учетом того, что из г. Калининграда могут быть отобраны не более 25 человек.

Сроки формирования педагогического класса

С 15 июня по 31 июля 2018 г. — подача документов в педагогический класс (дистанционно).

С 01 августа по 15 августа 2018 г. — конкурсный отбор учащихся (дистанционно).

20.08.2018 г. — объявление об итогах конкурсного отбора в педагогический класс.

С 28–29 августа 2018 г. — установочный семинар для потенциальных учащихся педагогического класса.

До 05 сентября 2018 г. — заключение договоров с родителями учащихся на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Учитель будущего», и договоров о совместной реализации сетевых программ между образовательными организациями, реализующими программу.

Более подробную информацию о педагогическом классе и подать заявку можно на официальном сайте Калининградского областного института развития образования.
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