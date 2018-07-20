/ / / Педагогический класс «Учитель будущего»

Идея проекта
Педагогический класс создается по инициативе Министерства образования Калининградской области в рамках развития системы предпрофильной и ранней профильной подготовки школьников.
Проект ориентирован на учащихся Калининградской области, мотивированных к получению в будущем педагогической профессии. В рамках проекта школьникам будет предоставлена возможность обучения по уникальной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Учитель будущего» во внеурочное и каникулярное время, в том числе посредством onlinе-технологий на специализированном портале. При успешном прохождении программы выпускники смогут получить направление на целевые места на педагогические специальности в ВУЗы, «отложенные контракты» с будущими работодателями, а также овладеть современными компетенциями межличностной коммуникации и личностного роста.
Возможности для обучающихся в распределенном педагогическом классе:
- обучение основам профессии (медиация, психология, педагогика и пр.);
- формирование универсальных компетенций, Digital и soft-компетенций (в том числе мышление, лидерство, работа в команде, коммуникация и др.);
- формирование понимания «образа будущего и профессий будущего»;
- предусматривается «отложенный контракт» по итогам обучения;
- направление на целевые места на педагогические специальности;
- предусматриваются дополнительные баллы при приеме в БФУ им. И. Канта лучшим в рейтинге обучающихся по программе.
Отбор учащихся в распределенный педагогический класс
Рассмотрение кандидатур для отбора в педагогический класс осуществляется дистанционно с 15 июня по 31 июля 2018 года на основании заявления учащегося.
Помимо заявления учащемуся необходимо представить следующие документы:
- копию аттестата об общем образовании: на основании предметов — русский язык, математика, обществознание, иностранный (ые) язык (и), биология — будет высчитываться средний балл;
- направление от образовательной организации общего образования, в которую учащийся зачислен в 10 класс на программу среднего общего образования;
- ссылка на выполненное конкурсное задание — видеосюжет «Я — учитель будущего»;
- портфолио личных достижений (копии документов наиболее значимых достижений, характеризующих сферу интересов учащегося, уровень его навыков и умений);
- заявление о согласии на обработку персональных данных.
В срок с 01 по 15 августа 2018 года на основании представленных документов конкурсной комиссией будет осуществляться оценка поданных документов и рейтингование участников отбора.
По результатам рейтинга отбираются 50 учащихся с наибольшей суммой баллов, но с учетом того, что из г. Калининграда могут быть отобраны не более 25 человек.
Сроки формирования педагогического класса
С 15 июня по 31 июля 2018 г. — подача документов в педагогический класс (дистанционно).
С 01 августа по 15 августа 2018 г. — конкурсный отбор учащихся (дистанционно).
20.08.2018 г. — объявление об итогах конкурсного отбора в педагогический класс.
С 28–29 августа 2018 г. — установочный семинар для потенциальных учащихся педагогического класса.
До 05 сентября 2018 г. — заключение договоров с родителями учащихся на обучение по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Учитель будущего», и договоров о совместной реализации сетевых программ между образовательными организациями, реализующими программу.
Более подробную информацию о педагогическом классе и подать заявку можно на официальном сайте Калининградского областного института развития образования.