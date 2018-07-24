Студенты летней школы НИУ ВШЭ — GS Group — БФУ им. И. Канта разработали проекты инновационного развития города

24 июля 2018, 13:01

20 июля в Калининграде завершилась вторая летняя школа «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» — стратегический образовательный проект Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ), холдинга GS Group и Балтийского федерального университета (БФУ) им. И. Канта. Почти две недели участники постигали теорию и практику управления малыми городами и территориями в цифровую эпоху. Результатом летней школы стали собственные проекты студентов, направленные на использование цифровых технологий для развития инновационного потенциала г. Гусева Калининградской области.



В летней школе-2018 участвовало 19 студентов — из НИУ ВШЭ, БФУ им. И. Канта, Самарского университета государственного управления и Нижегородского государственного технического университета. За 12 дней они изучили особенности развития, инновационный потенциал и территориальные проблемы малых городов Калининградской области. С лучшими мировыми теориями и современными практиками городского управления в цифровой реальности студентов познакомили преподаватели летней школы: доцент факультета социальных наук НИУ ВШЭ Евгений Плисецкий, директор Центра энергосбережения и передовых информационных технологий БФУ им. И. Канта Сергей Молчанов, директор Ассоциации интернета вещей Андрей Колесников и другие представители науки, государства и бизнеса.



Студенты познакомились с высокотехнологичными предприятиями и развитой инфраструктурой инновационного кластера «Технополис GS» (инвестиционный проект GS Group в г. Гусеве Калининградской обл.), изучили его успешный опыт комплексного развития малого города. Эффективное взаимодействие «Технополиса GS» и г. Гусева вдохновило участников летней школы создать проекты по внедрению современных цифровых технологий в практику городского развития.



Победителем конкурса проектных работ летней школы стал прототип цифрового приложения для смартфона «Гуляй, Гусев». Пользователи сервиса смогут проходить исторические квесты на основе геолокационных данных, получать дополнительную информацию о культурных объектах города Гусева с помощью RFID/NFC-меток и QR-кодов, знакомиться с историческим обликом города посредством технологии дополненной реальности. Проект будет интересен местным жителям и гостям Калининградской области, формат квеста позволит привлечь максимальное количество людей разных возрастов к изучению истории региона.



«Очень приятно знать, что наш проект действительно создавался в поддержку городу, и мы рассчитываем, что Гусев будет развиваться. Мы верим, что внедрение цифровых технологий в сферу культуры — это передовое направление. Взаимодействие людей с культурой сейчас находит большой отклик в обществе. Любой проект, связанный с этой темой, получит большую поддержку», — поделилась участница проектной команды «Гуляй, Гусев», студентка НИУ ВШЭ Алина Багирова.



«Мы были рады поделиться своим опытом развития малых территорий и их инновационного потенциала с будущими специалистами в области урбанистики и высоких технологий. Участники летней школы порадовали нас высоким уровнем профессионализма и вовлеченности в проектную работу. Они детально изучили Гусев, определили точки роста города и „Технополиса GS“ и воплотили свои идеи по развитию территории в форму цифровых технологий. Реализация этих самобытных проектов поможет ярче раскрыть инновационный потенциал Гусева и найти новые точки взаимодействия с „Технополисом GS“», — рассказала руководитель образовательных проектов GS Group Светлана Кузьмицкая.



Всего студенты представили 5 работ. Так, проект «„Умный“ кампус» — система управления основными процессами Университетского кампуса, который создается на базе «Технополиса GS», — позволит сформировать в нем высокотехнологичное пространство для привлечения студентов и специалистов, а также целое сообщество будущих инноваторов. Операционная система GusevOS с пакетом предустановленных программ для работы, учебы и решения повседневных задач может стать достойной альтернативой ОС, которые используют администрация и жители муниципалитета. GSfarming — «умная» теплица в «Технополисе GS», которая будет работать за счет потребления излишек энергии предприятий, позволит жителям кластера выращивать свежие продукты. Коммуникационная платформа GoodyGusev поможет незнакомым людям установить добрососедские отношения, вместе организовать мероприятие, попросить о помощи и просто пообщаться.



Летняя школа НИУ ВШЭ — GS Group — БФУ им. И. Канта «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологий» проводится под эгидой Московского офиса ООН-Хабитат (программа ООН по населенным пунктам). Партнеры образовательного проекта: администрация Гусевского городского округа, компании Samsung, HERE, KORBIT, «Ростелеком».

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