В рамках сетевого взаимодействия педагоги ДЮЦ провели мастер-класс для учеников Калининской школы

25 января 2019, 15:45

И вновь на базе «Детско-юношеского центра» прошёл очередной мастер-класс. Но сегодня он прошёл в рамках сетевого взаимодействия. Педагоги «Детско-юношеского центра» Шпилевая Виалетта Георгиевна и Гуржина Евгения Александровна провели мастер-класс в технике дэкупаж с учениками 3 класса МОУ «Калининская СОШ».



В ходе занятия ребята узнали об истории происхождения данного вида техники, познакомились с понятием слова «дэкупаж». Детям представилась возможность выступить в роли дизайнеров — они самостоятельно изготовили памятный подарок своими руками и получили массу положительных эмоций.



Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Ребята с энтузиазмом выполнили работу и выразили большое желание встретиться педагогами Центра еще раз.

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