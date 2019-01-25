И вновь на базе «Детско-юношеского центра» прошёл очередной мастер-класс. Но сегодня он прошёл в рамках сетевого взаимодействия. Педагоги «Детско-юношеского центра» Шпилевая Виалетта Георгиевна и Гуржина Евгения Александровна провели мастер-класс в технике дэкупаж с учениками 3 класса МОУ «Калининская СОШ».
В ходе занятия ребята узнали об истории происхождения данного вида техники, познакомились с понятием слова «дэкупаж». Детям представилась возможность выступить в роли дизайнеров — они самостоятельно изготовили памятный подарок своими руками и получили массу положительных эмоций.
Мероприятие прошло в непринужденной обстановке. Ребята с энтузиазмом выполнили работу и выразили большое желание встретиться педагогами Центра еще раз.
В рамках сетевого взаимодействия педагоги ДЮЦ провели мастер-класс для учеников Калининской школы
25 января 2019, 15:45
ДЮЦ Калининское мастер-класс
114 просмотров
Другие новости по теме