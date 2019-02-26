В Калининградской области стартовал региональный чемпионат молодёжного профмастерства. Состязания среди юных специалистов проводятся по 37-ми компетенциям. Профессиональные навыки оценивают сертифицированные эксперты союза WorldSkills RUSSIA. Одна из самых высокотехнологичных площадок регионального чемпионата находится в Гусеве.
Спортивный зал Гусевского политеха на целых три дня превратился в площадку для состязаний электромонтажников, дизайнеров и логистов. Анастасия Яишницына приехала на учёбу в Янтарный край из Архангельской области. Будущий экспедитор выбрала жизненный путь, исходя из своих способностей.
Анастасия Яишницына, участница чемпионата WorldSkills:
— Нужно быть коммуникабельным, общительным и уметь быстро решать задачи, быть стрессоустойчивым, потому что клиенты бывают не всегда довольны и нужно уметь их успокоить.
Руслан Аксёнов, электромонтажник, участник соревнований WorldSkills:
— Участие в конкурсе даёт большие возможности, работодатели могут заметить, как ты проявил себя на этом конкурсе.
Особенно сложное задание ждёт участников чемпионата на стенде для поиска неисправностей. Современным электрикам необходимо не только разбираться в хитросплетениях проводов, но и программировать специальные контроллеры.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— Очень интересное направление 3D моделирование. Эта наука необходима сегодня: и электрикам, и механикам, и строителям, в общем, представителям практически всех рабочих специальностей.
Прежде чем работать с металлом, или композитными материалами, нужно создать фотореалистичное изображение и анимацию нового устройства.
Антон Благодарный, эксперт по компетенции инженерный 3D CAD:
— Данного устройства может не существовать вообще, в принципе, но при наложении текстур и подборки фона можно создать реальную картинку.
Михаил Кукушкин, сертифицированный эксперт союза WorldSkills Russia:
— Самая типичная ошибка — это неспособность участника работать со временем, это то, что называется «тайминг». В большинстве случаев участники не успевают выполнить задание, потому что много уделяют времени одним элементам, а задание оценивается в комплексе.
Эксперты отмечают стремление профобразовательных учреждений Калининградской области соответствовать передовым стандартам World Skills. Оборудование обновляется постоянно. Как новую технику освоили студенты, покажет чемпионат. Итоги подведут 1 марта.
В Калининградской области стартовал региональный чемпионат молодёжного профмастерства
26 февраля 2019, 12:37
политех WorldSkills Russia
0 просмотров
Другие новости по теме