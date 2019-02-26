26 февраля 2019, 12:37

В Калининградской области стартовал региональный чемпионат молодёжного профмастерства. Состязания среди юных специалистов проводятся по 37-ми компетенциям. Профессиональные навыки оценивают сертифицированные эксперты союза WorldSkills RUSSIA. Одна из самых высокотехнологичных площадок регионального чемпионата находится в Гусеве.Спортивный зал Гусевского политеха на целых три дня превратился в площадку для состязаний электромонтажников, дизайнеров и логистов. Анастасия Яишницына приехала на учёбу в Янтарный край из Архангельской области. Будущий экспедитор выбрала жизненный путь, исходя из своих способностей.Особенно сложное задание ждёт участников чемпионата на стенде для поиска неисправностей. Современным электрикам необходимо не только разбираться в хитросплетениях проводов, но и программировать специальные контроллеры.Прежде чем работать с металлом, или композитными материалами, нужно создать фотореалистичное изображение и анимацию нового устройства.Эксперты отмечают стремление профобразовательных учреждений Калининградской области соответствовать передовым стандартам World Skills. Оборудование обновляется постоянно. Как новую технику освоили студенты, покажет чемпионат. Итоги подведут 1 марта.