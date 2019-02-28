В городской библиотеке студентам рассказали об избирательных правах и важности каждого голоса

28 февраля 2019, 15:28

В читальном зале Гусевской Центральной библиотеки прошло очередное мероприятие в рамках Недели молодого избирателя. На нем присутствовали студенты Гусевского агропромышленного колледжа.



Приглашенным гостем был Главный редактор районной газеты «За доблестный труд», заместитель председателя окружного Совета депутатов муниципального образования «Гусевский городской округ» Каюков Сергей Георгиевич. Он рассказал молодым избирателям об их избирательных правах, о важности каждого голоса и привел примеры из жизни.



В ходе мероприятия библиотекарь Богдан Татьяна Анатольевна, которая также является председателем участковой избирательной комиссии избирательного участка № 132, рассказала присутствующим о разных видах выборов, об основных терминах и понятиях. Ребята отвечали на серьезные и шуточные вопросы викторины, собирали анаграммы, играли в лото «Словарь будущего избирателя». На оформленной информационной выставке можно было познакомиться с книгами, посвященными истории и современности избирательного права, рассказывающими об избирательном процессе в России.

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