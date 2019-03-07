/ / / В Гусевской ДШИ прошла областная педагогическая конференция

7 марта 2019, 23:21

Статья и фотоматериалы подготовлены

Юлией Пономарчук

(преподаватель МАУ ДО «Гусевская ДШИ»)

2 марта 2019 года в МАУ ДО «Гусевская ДШИ» прошла V Открытая областная педагогическая конференция «Педагогические технологии и стратегии в дополнительном образовании детей в сфере искусства».В конференции приняли участие руководители и преподаватели ДШИ, ДМШ, ДХШ, руководители и педагогические работники других образовательных учреждений и организаций, чья профессиональная деятельность связана с детьми, подростками, молодежью.Отделение изобразительного искусства принимало гостей из города Озёрска — Рыбакову О.В работающую в ЦРТДиЮ и преподавателей из МАУ ДО «Черняховская художественная школа им. М.Тенишевой» — Казанцеву М.И. и Садаускене И. Н. Преподаватели поделились актуализацией возникающих проблем современного дополнительного образования детей в сфере изобразительного искусства, обсудили перспективы, поделились профессиональными идеями, рассмотрели методы, подходы и результаты работы коллег.С познавательными докладами выступили преподаватели Гусевской ДШИ: Ю. В. Пономарчук и В. Д. Коротченко.Юлия Пономарчук выступила с темой «Изучение основных приёмов и элементов городецкой росписи на уроках декоративно — прикладного искусства и область применения». Разработанное пособие было представлено в форме презентации, для поведения цикла занятий, начиная с истории возникновения Городецкого промысла, где применяется в наши дни, и насколько актуально роспись вписывается в современном быту и интерьере. Преподаватель представила поэтапные варианты выполнения заданий «от простого к сложному», и как итог, продемонстрировала учебные работы детей и работы — победители в конкурсах декоративно-прикладного искусства. Выполняя цикл таких занятий, учащиеся более детально могут изучить народный промысел, в результате чего воспитывается уважение к ручному труду и традициям своего народа, эмоционально воспринимаются произведения городецкого промысла и пробуждается интерес к народному искусству.Виталий Коротченко выступил с темой «Румбокс в дизайне», где познакомил коллег с результатами своей работы в проектировании внутренних помещений, на занятиях по предмету «Дизайн». Румбокс — это комната-коробка, используемая для демонстрации трехмерных миниатюр, выполненных в масштабе. Само название происходит от английских слов room (комната) и box (коробка) и переводится как «комната в коробке». Дети в начале начинают работу с эскизов с использованием стилей и направлений в дизайне интерьеров. Далее, нужно начертить схему или план и определить, в каком масштабе будет делаться румбокс и какие предметы необходимы для этого. Детали, в зависимости от задуманного сюжета и интерьера, могут быть куплены или изготовлены самостоятельно. Конечно, купить проще, но на поиски подходящих деталей может уйти несколько месяцев, к тому же сам процесс изготовления необходимых предметов интерьера — это удовольствие от творческого процесса.В ходе выступлений участники излагали свои взгляды, идеи, размышления по поводу проблем, связанных с обучением и воспитанием детей в творческих видах деятельности, такой вид методического общения «из рук — в руки» всегда был самым действенным и эффективным средством обмена профессиональной информации. Несмотря на все достижения новых информационных технологий, живое общение в педагогической среде остается необходимым и востребованным.