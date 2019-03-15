Как работает Музейная педагогика в нашем городе

15 марта 2019, 11:30

Одним из важнейших направлений научно-просветительской деятельности Гусевского музея является работа с детьми. Взаимодействие музея с образовательными учреждениями определяется понятием «музейная педагогика». В Гусевском музее эта площадка работает под названием «Музей — детям!». Основная цель сотрудничества музея и образовательного учреждения — это содействие повышению качества историко-культурного образования и патриотического воспитания, приобщение к музеям подрастающего поколения, творческое развитие личности.



Работниками Гусевского музея разработано 7 циклов образовательных занятий, рассчитанных на детей разного возраста (от 5 лет), которые выстроены на основе постоянных и временных экспозиций: «История Восточной Пруссии», «Первая мировая война», «Великая Отечественная война»,» «Становление Калининградской области», «Изобразительное искусство», «Занятия к праздничным датам и календарным праздникам». Временные выставки дают основу для тематических занятий по конкретной выставке и проводятся только в период работы экспозиции. Продолжительность тематического занятия от 45 до 60 минут.



Занятия проводятся с использованием презентаций, подготовленных на основе документов из фондов музея, научной литературы из музейной библиотеки, а также экспонатов музея в качестве наглядных материалов. Кроме того, на занятиях демонстрируются предметы из фондов музея, которые можно подержать в руках. Наши юные посетители особенно любят эту часть за уникальную возможность прикоснуться к предметам с историей. В рамках занятия предусмотрено несколько интерактивных заданий, квест-игра или мастер-класс, учитываются все три способа восприятия и преподнесения информации для аудитории (визуальное, кинестетическое и аудиальное).



Гусевский музей является местом, в котором осуществляется культурно-исторический диалог. Музейная педагогика практикуемая здесь, основана на погружении ребенка в специально организованную предметно-пространственную среду — это произведения искусства, памятники истории, предметы из фондов. В музее наши дети приобщаются к культурным ценностям, учатся понимать искусство и историю. Тематические занятия, проводимые музеем, должны рассматривается как система «параллельного обучения», результатом которого является разностороннее развитие личности ребенка.



Все занятия для дошкольников, младших школьников и старшеклассников проводятся по предварительным заявкам.



Запись по тел. +7 (401-43) 3-19-17.



Справка:

Понятие «Музейная педагогика» возникло в 19 веке в Германии и первоначально понималось как направление музейной работы с учащимися. Как особая область знаний и исследований Музейная педагогика начала формироваться с 60-х годов 20 века. Первые центры Музейной педагогики появились в Берлине, Кёльне, Мюнхене и Нюрнберге, в нашей стране данное направление начало развиваться — с 70-х годов.

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