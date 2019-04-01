/ / / Гусевский агропромышленный колледж объединяется с Озёрским техникумом природообустройства

1 апреля 2019, 12:56

«В соответствии с Распоряжением Правительства Калининградской области от 09 ноября 2018 года № 224-рп „О реорганизации отдельных государственных бюджетных учреждений Калининградской области“ государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация „Гусевский агропромышленный колледж“ и государственное бюджетное учреждение Калининградской области профессиональная образовательная организация „Озерский техникум природообустройства“ реорганизованы в форме их слияния, образовав государственное бюджетное упреждение Калининградской области профессиональную образовательную организацию „Колледж агротехнологий и природообустройства“. В настоящее время идет разработка и наполнение нового сайта созданной образовательной организации», — сообщается на сайте агропромышленного колледжа.

«Гусевский агропромышленный колледж» и «Озерский техникум природообустройства» реорганизованы в форме их слияния, образовав государственное бюджетное упреждение «Колледж агротехнологий и природообустройства».Гусевский агропромышленный колледж образован в декабре 2008 года путем присоединения к Гусевскому сельскохозяйственному техникуму Профессионального училища № 17 г. Гусева. История развития колледжа складывается из историй образования и развития двух учебных заведений, которые созданы были с целью подготовки специалистов, рабочих кадров для сельского хозяйства и промышленности.С целью подготовки специалистов сельскохозяйственного профиля в октябре 1947 го-да был образован Гусевский сельскохозяйственный техникум. Профессиональное училище было основано в 1951 году, как Гусевская межрайонная школа механизации сельского хозяйства.С момента образования до сегодняшних дней учебные заведения неоднократно менял свое название и подчинение. В настоящее время учредителем Гусевского агропромышленного колледжа является Министерство образования Калининградской области.