/ / / Учитель истории и обществознания школы № 1 вышла в финал регионального конкурса «Учитель года»

18 апреля 2019, 19:11

Оксана Быковских, учитель иностранного языка школы г. Нестерова имени В. И. Пацаева;



Юлия Карпова , учитель истории и обществознания школы № 1 им. С. И. Гусева;



, учитель истории и обществознания школы № 1 им. С. И. Гусева; Максим Куликовский, учитель информатики школа № 38 г. Калининграда;



Кристина Матвеенко, учитель английского языка лицей № 49 г. Калининграда;



Владимир Матюхов, учитель истории и обществознания школы № 6 г. Калининграда;



Наталья Салтыкова, учитель истории и обществознания гимназии «Вектор» г. Зеленоградска;



Финалистами профессионального конкурса «Молодой педагог» 2019 стали:



Эвердинас Болотов, учитель русского языка и литературы Школы будущего;



Наталья Гребень, учитель английского языка лицея № 23 г. Калининграда;



Наталья Елисеева, учитель английского языка школа им. А. Антошечкина;



Кирилл Поленов, учитель физической культуры школа г. Нестерова им. В. И. Пацаева;



Елена Тараненко, учитель английского языка школа № 31 г. Калининграда.



В среду, 17 апреля, завершились основные испытания для 50 участников региональных профессиональных конкурсов «Учитель года» и «Молодой педагог».В финал конкурса «Учитель года» 2019 вышли:Особенностью этого года стало изменение конкурсных испытаний. В первой инвариантной части конкурсов учителя провели открытые уроки на базе гимназии № 32 г. Калининграда. В вариативной части конкурсантам было предложено выбрать: выступление перед студенческой или родительской аудиторией с TED-лекцией, участие в дебатах или телепередаче. По итогам результатов участия конкурсантов в предложенных испытаниях оргкомитетом конкурса определен список финалистов.В среду, 24 апреля, финалистов ожидает заключительное испытание — круглый стол с министром образования Калининградской области Светланой Трусенёвой.Имена победителей будут озвучены в четверг, 25 апреля, на торжественной церемонии закрытия Конкурсов. Церемония станет одним из мероприятий XIX международной научно-практической конференции «Мир будущего и новая философия образования», организованной Балтийским федеральным университетом им. И. Канта.