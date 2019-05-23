Сегодня для гусевских старшеклассников прозвучал «Последний звонок». Этот радостный и одновременно грустный праздник объединил 115 выпускников 11 классов и 306 выпускников 9 классов, их родителей и учителей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
В прошлом остались не выученные уроки, домашние задания и ответы у доски. Впереди Единые государственные экзамены, поступление в учебные заведения, работа или служба в армии.
На торжественной линейке в МОУ «СОШ № 1 им. С. И. Гусева» присутствовали глава администрации МО «Гусевский городской округ» Александр Китаев, заместитель председателя окружного Совета депутатов Сергей Каюков, директор школы Виктор Левчук, учителя, родители и конечно же, виновники мероприятия — выпускники старших классов и первоклассники.
«Дорогие выпускники, желаю чтобы предстоящие экзамены, которые вы будете сдавать в течение этого месяца, подвели итоги и позволили вам воплотить в жизнь поставленные вами, вместе с учителями и родителями, цели. Уважаемые первоклассники, поздравляю вас с завершением первого учебного года. Впереди долгожданные каникулы, на которых вы получите заряд бодрости и энергии, чтобы с 1 сентября покорить очередной год. Родители и педагоги, вам желаю чтобы ваши чада дарили как можно больше поводов для гордости. С праздником, с Последним звонком!» — Выступил глава администрации МО «Гусевский городской окрун» Александр Китаев.
Ребята подготовили отличный праздник, на котором пели песни и танцевали. И, конечно, выпускники 11 классов, по традиции станцевали свой нежный, самый волнительный прощальный вальс.
Для гусевских старшеклассников прозвучал «Последний звонок»
23 мая 2019, 16:08
последний звонок школа
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