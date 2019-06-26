/ / / В детском саду № 14 состоялось торжественное открытие «STEM — лаборатории»

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: учиться должно быть интересно, знание должно быть применимо на практике, обучение должно проходить в занимательной форме, и все это, непременно, должно принести хорошие плоды в будущем ребенка.
Аббревиатура STEM расшифровывается как «Science, Technology, Engineering and Mathematics» — наука, технология, инженерия и математика. Это взаимосвязь и тесное взаимодействие тех областей знаний, которые позволяют ребенку понять непростой и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии. Наука неотъемлемо присутствует в мире вокруг нас. Технология всё больше и больше проникает во все аспекты нашей жизни. Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают новый уровень развития ребенка.
Чтобы реализовать модуль STEM-образования специалисты детского сада прошли необходимое обучение для получения квалификации. И, что немало важно, у педагогического коллектива имеется желание внести весомый вклад в развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.
«STEM — лаборатория» разделена на модули:
- Образовательный модуль «LEGO — конструирование»;
- Образовательный модуль «Робототехника»;
- Образовательный модуль мультстудия «Я ТВОРЮ МИР».
Также для реализации всех модулей кабинет оснащен необходимой техникой, а это «Ozobot bit» — миниатюрный умный робот, который обучает ребенка программированию, интерактивный глобус, 3Д кубики, интерактивная говорящая ручка и много других полезных и интересных инструментов для обучения детей.