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Информационный сайт города Гусева

В детском саду № 14 состоялось торжественное открытие «STEM — лаборатории»

26 июня 2019, 18:46
В детском саду № 14 состоялось торжественное открытие «STEM — лаборатории»
Сегодня в в МАДОУ «Детский сад № 14» состоялось торжественное открытие первой в Калининградской области «STEM — лаборатории» в рамках Федерального образования для дошкольников. На таком важном событии Детского сада № 14, да и нашего города, присутствовали: начальник Управления образования города Гусева Тамара Бутрим, заведующая кафедрой дошкольного образования КОИРО Ольга Блохина, куратор федеральной площадки по STEM образованию города Москва Валерия Лукашина Михалева. Цель лаборатории — развитие интеллектуальных способностей детей в процессе познавательной деятельности и вовлечения в научно-техническое творчество.

Современный мир ставит перед образованием непростые задачи: учиться должно быть интересно, знание должно быть применимо на практике, обучение должно проходить в занимательной форме, и все это, непременно, должно принести хорошие плоды в будущем ребенка.

Аббревиатура STEM расшифровывается как «Science, Technology, Engineering and Mathematics» — наука, технология, инженерия и математика. Это взаимосвязь и тесное взаимодействие тех областей знаний, которые позволяют ребенку понять непростой и крайне интересный окружающий мир во всем его многообразии. Наука неотъемлемо присутствует в мире вокруг нас. Технология всё больше и больше проникает во все аспекты нашей жизни. Благодаря STEM-подходу дети могут вникать в логику происходящих явлений, понимать их взаимосвязь, изучать мир системно и тем самым вырабатывать в себе любознательность, инженерный стиль мышления, умение выходить из критических ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают основы менеджмента и самопрезентации, которые, в свою очередь, обеспечивают новый уровень развития ребенка.

Чтобы реализовать модуль STEM-образования специалисты детского сада прошли необходимое обучение для получения квалификации. И, что немало важно, у педагогического коллектива имеется желание внести весомый вклад в развитие интеллектуальных способностей детей дошкольного возраста.

«STEM — лаборатория» разделена на модули:

  • Образовательный модуль «LEGO — конструирование»;
  • Образовательный модуль «Робототехника»;
  • Образовательный модуль мультстудия «Я ТВОРЮ МИР».

Также для реализации всех модулей кабинет оснащен необходимой техникой, а это «Ozobot bit» — миниатюрный умный робот, который обучает ребенка программированию, интерактивный глобус, 3Д кубики, интерактивная говорящая ручка и много других полезных и интересных инструментов для обучения детей.
детский сад дети
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