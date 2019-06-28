33 кадета Гусевского филиала Кадетского морского корпуса Андрея Первозванного получили аттестаты об основном общем образовании. Торжественная церемония вручения документов прошла в Доме культуры города Гусева. Об этом рассказали в пресс-службе администрации округа.
Поздравить ребят с успешным окончанием 9-го класса пришли: заместитель главы администрации Людмила Томина, помощник депутата Калининградской областной Думы и секретарь гусевского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Распопов, член Совета ветеранов Вооруженных сил и майор запаса Николай Фицнер, священник Храма Успения Пресвятой Богородицы протоиерей Андрей, заместитель командира по военно-политической работе 79 бригады 11-го армейского корпуса Балтийского флота подполковник Роман Кожухов.
«Как бы не сложилась ваша судьба, каким бы ни был ваш выбор, всегда помните, что вы носили звание кадета, и всегда стремитесь соответствовать этому званию. Желаю вам всегда твёрдо идти к своей цели, никогда не спотыкаться, верить в свои силы и тогда у вас все получится», — поздравила героев этого праздника — кадетов Людмила Ивановна.
Много тёплых и трогательных слов услышали выпускники от учителей, офицеров-воспитателей и от администрации корпуса. А чтобы девятиклассники не забывали о своем беззаботном детстве, для них были проведены конкурсы и игры, в которых были определены самые меткие и ловкие кадеты.
33 Гусевских кадета получили аттестаты об основном общем образовании
28 июня 2019, 16:23
кадеты выпускники
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