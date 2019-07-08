/ / / В Гусевском политехе будут готовить специалистов в сфере аддитивных технологий

Политехникум в Гусеве объявил набор по специальности «Аддитивные технологии» впервые, но перспективное направление здесь изучают не первый год. Этот робот полностью напечатан на 3D-принтере.
Кирилл Молдан, студент политехникума:
— Глаза уже светятся, но в дальнейшем я его хочу оживить, чтобы он начал ходить, как настоящий человек, здесь будут стоять приводы, которые будут осуществлять движения рук и ног.
Кирилл увлёкся 3D-печатью ещё в начальных классах. В местном ДЮЦе энтузиасты преподавали детям черчение и знакомили с современными программами для создания трёхмерных моделей. Сегодня инженерный дизайн в числе приоритетных направлений в программе соревнований молодых профессионалов WorldSkills.
Наталья Губинская, руководитель кружка «Инженерный дизайн Cad»:
— WorldSkills — это непосредственно то, что требует современный производитель, что требуют предприятия, поэтому мы готовим будущих инженеров, конструкторов.
В рамках национального проекта «Образование» в техникумах и колледжах страны создаются современные мастерские. Один из профилей ориентирован на подготовку специалистов в области машиностроения.
Екатерина Канаева, директор Гусевского политехнического политехникума:
— Требование гранта было таким, что нужно минимум 5 мастерских, и мы этот грант выиграли. Наши направления: токарные работы на станках ЧПУ, у нас есть это направление, но, мы должны были его переоснастить по требованиям WorldSkills, и там только один станок с оснащением стоит 22 миллиона рублей. Второе наше направление — это аддитивные технологии: литьё и печать на промышленных 3D-принтерах.
Новые направления дополняют друг друга. В Гусеве будут изучать программирование роботов и манипуляторов, сканирование промышленных объектов, и интернет вещей в современном производстве. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня обретает форму учебных программ.
Виталий Хвалей, корреспондент:
— К 2024 году в России будет создано 100 центров опережающей профессиональной подготовки и 5000 мастерских с современным оборудованием. Из бюджета страны на эти цели выделяется более ста пятидесяти миллиардов рублей.
Виталий Хвалей
«ГТРК «Калининград»
«ГТРК «Калининград»