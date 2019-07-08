/ / / В Гусевском политехе будут готовить специалистов в сфере аддитивных технологий

8 июля 2019, 13:07

Одними из первых в России в Калининградской области будут готовить специалистов в сфере аддитивных технологий. Пример — создание деталей любой формы с помощью промышленных 3D-принтеров. Политехнический техникум в Гусеве получил грант Министерства просвещения Российской Федерации для оборудования современных мастерских.Политехникум в Гусеве объявил набор по специальности «Аддитивные технологии» впервые, но перспективное направление здесь изучают не первый год. Этот робот полностью напечатан на 3D-принтере.Кирилл увлёкся 3D-печатью ещё в начальных классах. В местном ДЮЦе энтузиасты преподавали детям черчение и знакомили с современными программами для создания трёхмерных моделей. Сегодня инженерный дизайн в числе приоритетных направлений в программе соревнований молодых профессионалов WorldSkills.В рамках национального проекта «Образование» в техникумах и колледжах страны создаются современные мастерские. Один из профилей ориентирован на подготовку специалистов в области машиностроения.Новые направления дополняют друг друга. В Гусеве будут изучать программирование роботов и манипуляторов, сканирование промышленных объектов, и интернет вещей в современном производстве. То, что вчера казалось фантастикой, сегодня обретает форму учебных программ.