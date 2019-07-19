В Калининградской области до конца текущего года откроют девять центров помощи семьям с детьми. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.
В учреждениях можно будет получить бесплатную консультацию от квалифицированных специалистов по вопросам подготовки к родам, раннего развития, воспитания подростков и образования. Как уточнили в ведомстве, три центра откроют в Калининграде и по одному в Балтийске, Черняховске, Правдинске, Советске, Зеленоградске и Гусеве.
«Отделения вышеназванных муниципалитетов будут также обслуживать близлежащие сёла и города. Туда смогут обратиться не только папы и мамы, но и опекуны детей, бабушки, дедушки — в общем, все, кто сталкивается с проблемами в воспитании детей, у кого есть какие-то вопросы, неразрешённые конфликты», — пояснили в министерстве.
Помимо Калининградской области, сеть таких центров появится ещё в 53 регионах в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и нацпроекта «Образование» по инициативе Минпросвещения.
В регионе откроют девять центров помощи родителям
19 июля 2019, 14:11
дети
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