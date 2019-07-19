Сеть магазинов «Интер Дизайн» Сеть магазинов «Интер Дизайн»
/ / / В регионе откроют девять центров помощи родителям
Информационный сайт города Гусева

В регионе откроют девять центров помощи родителям

19 июля 2019, 14:11
В регионе откроют девять центров помощи родителям
В Калининградской области до конца текущего года откроют девять центров помощи семьям с детьми. Об этом «Клопс» сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

В учреждениях можно будет получить бесплатную консультацию от квалифицированных специалистов по вопросам подготовки к родам, раннего развития, воспитания подростков и образования. Как уточнили в ведомстве, три центра откроют в Калининграде и по одному в Балтийске, Черняховске, Правдинске, Советске, Зеленоградске и Гусеве.

«Отделения вышеназванных муниципалитетов будут также обслуживать близлежащие сёла и города. Туда смогут обратиться не только папы и мамы, но и опекуны детей, бабушки, дедушки — в общем, все, кто сталкивается с проблемами в воспитании детей, у кого есть какие-то вопросы, неразрешённые конфликты», — пояснили в министерстве.

Помимо Калининградской области, сеть таких центров появится ещё в 53 регионах в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» и нацпроекта «Образование» по инициативе Минпросвещения.
дети
196 просмотров   |   1 комментарий
0 голосов
Другие новости по теме
В десяти образовательных учреждениях региона будут развивать Российское движение школьников
В десяти образовательных учреждениях региона будут развивать Российское движение школьников
Региональный этап Всероссийского проекта «Наша общая Победа»
Региональный этап Всероссийского проекта «Наша общая Победа»
Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования
Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования
В Гусеве открывается центр подготовки специалистов-мебельщиков
В Гусеве открывается центр подготовки специалистов-мебельщиков
Г
# 1Гусевец
Вот это помощь! Очереди будут стоять километровые.
Сегодня, 17:12   ЦитироватьОтветить
00

Оставить комментарий

Ветеринарный кабинет «Айболит» Ветеринарный кабинет «Айболит»